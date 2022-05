Finalisti Amici 21 serale 2022: chi sono?/ I pronostici: scontro tra Sissi, Luigi, Michele e….

Finalisti Amici 21, aperto il televoto per il ballo e il canto: la semifinale decreterà i 5 allievi

C’è grande attesa generale per l’ottavo e penultimo serale Amici 21, previsto per il 7 maggio 2022 su Canale 5, un appuntamento tv dove -così come anticipato da Maria De Filippi nel daytime del talent in corso – è attesa la decretazione dei 5 finalisti, di cui 2 ballerini e 3 cantanti. In vista dell’atteso appuntamento tv, si è aperto un televoto sul canto e sul ballo per un premio speciale (come anticipato da Amici news) da destinarsi a ciascuna delle due categorie, che potrebbe contribuire a determinare un finalista ballerino e un finalista cantante tra i 5 finalisti che si decreteranno in occasione della semifinale.

Amici 20, Deddy e Rosa Di Grazia di nuovo insieme? / La dedica manda il web in tilt

Il televoto apertosi con il quesito “Vota il tuo preferito” per il circuito canto e il circuito ballo in data 2 maggio è stato chiuso in data 3 maggio 2022, e sarà il pubblico a stabilire la sua preferenza indicando il nome di un ballerino e un cantante in corsa per il montepremi finale. Dal momento che la semifinale ha un bilancio in positivo, ovvero stabilirà i finalisti Amici 2022 e non gli eliminati dal talent, a prescindere dall’esito del televoto indetto per il circuito danza e il circuito canto, intanto è possibile delineare un pronostico sui papabili candidati all’accesso alla finale nonché al nono serale di Amici 21.

AMICI 21 SERALE 2022/ Anticipazioni registrazione semifinale 7 maggio, eliminati e finalisti: Albe fuori?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Pronostici finalisti Amici 2022: Albe, Sissi, Luigi e Alex si scontrano nel canto e Michele, Dario e Serena si scontrano nel ballo

Le quote di scommesse stilate dai bookmakers sui siti Sani, Sisal, Planetwin -rispetto al nome del possibile vincitore di Amici 21- sono un indicatore sui papabili finalisti da decretarsi in occasione della semifinale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Sulla base di tali quotazioni, è possibile delineare una classifica che accoglie dal meno al più favorito tra i concorrenti in corsa per il montepremi del talent show di Canale 5. I primi 3 favoriti al conseguimento di un posto alla finale di Amici 2022, tra i cantanti in corsa al talent di Maria De Filippi, sono in ordine di gradimento degli scommettitori Sissi (Silvia Cesana), Alex (Alessandro Rina)e Luigi Strangis: tra quest’ultimi, quindi, Sissi e Alex potrebbero confermarsi nella rosa dei due cantanti finalisti da decretarsi in sede di semifinale Amici 2022. Subito dopo Sissi, Alex e Luigi, nella classifica sul papabile vincitore di Amici 21, troviamo il ballerino Michele Esposito, il quale potrebbe confermarsi come il ballerino papabile finalista da decretarsi in occasione dell’ottavo serale. Chiudono la classifica sul favorito alla vittoria di Amici 21, in ordine di gradimento, al terzultimo, penultimo e ultimo posto Serena Carella, Dario Schirone e Albe (Alberto La Malfa).

Anna Pettinelli stronca Luigi Strangis "Canta cose antiche"/ "Ad Amici 21 si veste…"

I pronostici in questione concernono la semifinale di Amici 21 attesa per il 7 maggio 2022, le cui registrazioni si tengono in data odierna, 4 maggio 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA