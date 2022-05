Finalisti Amici 21 Serale 2022, chi sono/ Sissi, Michele, Luigi e due nomi a sorpresa

Finalisti Amici 21 Serale 2022: Sissi, Luigi e Michele sono i primi tre

È tempo di semifinale per gli allievi dei Amici 21. Sette i concorrenti rimasti in gara che sperano di poter conquistare un posto nella finale che si giocherà la prossima settimana e sarà in diretta su Canale 5, in modo da poter dare voce al televoto del pubblico a casa. Sissi, Dario, Albe, Alex, Serena, Luigi e Michele sono i sette semifinalisti di Amici 2022 che, nel corso di tre manche, cercheranno di aggiudicarsi un posto un finale.

Sissi finalista Amici 2022?/ I motivi: Dove sei si posiziona....

Cinque sono gli allievi che conquisteranno la finale alla fine di questa ottava puntata del serale di Amici, i primi tre alla fine di altrettante manche che saranno però giocate esclusivamente tra cantanti o ballerini. La prima manche sarà tutta dedicata al canto, la seconda al ballo e la terza ancora al canto. Ma chi sono, dunque, i primi tre finalisti?

Luigi finalista Amici 21 sì o no?/ Punti forti e punti deboli del cantante

Alex e Serena ultimi finalisti ad Amici 21?

Le anticipazioni della semifinale di Amici 2022 ci svelano che il primo finalista è Sissi. Nella manche giocata tra i quattro cantanti rimasti è stata proprio lei ad avere la meglio. Il secondo finalista è stato invece Michele che ha sfidato Serena e Dario. Terzo finalista è stato Luigi, vincendo le sfide contro Albe e Alex. Al ballottaggio finale, dunque, quattro esclusi provvisori dalla finale: Alex, Albe, Serena e Dario. Tra loro ci sono altri due finalisti che verranno però annunciati soltanto alla fina della puntata, in casetta, mentre gli altri due saranno definitivamente eliminati. Le ipotesi del web non mancano e danno Alex e Serena come ultimi due finalisti di Amici 2022: saranno azzeccate?

LEGGI ANCHE:

Amici 21, vincitore circuito canto/ Finale tra Albe, Alex, Luigi e Sissi: pronostici

© RIPRODUZIONE RISERVATA