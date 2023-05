Finalisti Amici 22: Angelina, Isobel, Mattia e Wax/ Reazioni: delusione per Aaron

Amici 22, i quattro finalisti: Angelina, Isobel, Wax e Mattia

Tutto pronto per la finale di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 14 maggio in prima serata su Canale 5. Durante la semifinale sono stati annunciati i quattro finalisti: Angelina Mango, Isobel Kinnear, Wax e Mattia Zenzola. La prima a essere eliminata a un passo dalla finale è stata Maddalena Avevi, la pupilla di Emanuel Lo: “Sono stati gli otto mesi più belli della mia vita. La possibilità di ballare su questo palco è unica”. Poi è stata la volta di Aaron: “È da un po’ di giorni che penso a questo momento. Va bene così, sono contentissimo”.

Amici 22, divampa il gossip/ "Due finalisti pare che si piacciano. E non solo loro"

Dopo aver avuto la meglio la scorsa settimana su Giovanni Cricca, Aaron è perso la sfida contro Wax. L’eliminazione del cantante della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha scatenato un polverone sui social: “Non costava nulla mandarlo insieme agli altri finalisti e comporne 5 come due anni fa e come l’anno scorso. Chissà, però, per quale motivo hanno fatto questa scelta”, ha scritto la pagina Amici News su Twitter.

Amici 22, la mamma di Mattia Zenzola contro Maddalena/ "Lui innamorato, ma lei lo fa soffrire"

Critiche per l’eliminazione di Aaron contro Wax

In tantissimi hanno protestato per l’uscita di scena di Aaron: “Wax in finale e Aaron fuori non si può vedere”, “Dopo la vergognosa uscita di Aaron, può anche finire qui Amici” e “Lo dico ai giudici ma come si fa a mandare a casa Aaron e salvare Wax? Ma avete sentito come canta Aaron? Non c’è paragone”. Dure critiche per Wax, accusato di essere “raccomandato”: “Io la finale non la guarderò di sicuro: 4 persone di cui 2 cantanti entrambi raccomandati di cui uno stonato come una capra che va avanti di autotune”. Per fortuna non sono mancati apprezzamenti per la scelta dei finalisti: “Posso dire che sono davvero contenta per questi finalisti?! Tutti assurdi e pieni di talento, diversi tra loro ma uniti dalla passione per ciò che fanno. Buona fortuna a tutti e che vinca il migliore”, ha scritto un utente su Twitter.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Mattia Zenzola: "In fondo é innamorato di Maddalena.."/ Parla la madre

© RIPRODUZIONE RISERVATA