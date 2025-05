Sta per concludersi il talent di Amici 24 che chiuderà i battenti sabato 18 maggio 2025 con l’ultima sfida dei 5 allievi che hanno dimostrato di avere stoffa da vendere sia nel canto che nel ballo. Si tratta di Daniele, Antonia, Alessia, Francesco e TrigNO, cantanti e ballerini riusciti a superare la semifinale della scorsa settimana. Ognuno di loro è destinato a diventare una vera e propria stella della danza e della musica, e per questo motivo, oggi proveremo a conoscerli meglio per scoprire qualcosa in più sulla loro vita privata e non solo.

Partiamo con TrigNO, pseudonimo di Pietro Bagnadentro. Classe 2002 è stato anche un abilissimo calciatore, ma un infortunio ha cambiato tutto e lo ha portato a scegliere la via della musica, altra sua grande passione. Da qui, si è distinto tra gli artisti emergenti in Italia pubblicando addirittura un singolo con Sony Music, intitolato “Lento“. Nel 2021 inizia infatti a farsi conoscere, per poi sbarcare ad Amici nel 2024, talent dove scrive “Maledetta Milano” e si innamora di Chiara Bacci alla quale ha scritto una dedica d’amore.

Finalisti Amici 24: Francesco, Alessia e Antonia e il loro percorso nel talent

Si passa poi ad Antonia Nocca, anche lei grande talento della scuola di Amici 24. Nata nel 2005, ha dimostrato sin da piccola di essere una vera stella del canto e con il sostegno della sua famiglia è sbarcata nel programma di Maria De Filippi vincendo contro Diego Lazzari e qui ha iniziato a pubblicare i suoi inediti: “Romantica“, “Giganti“, “Dove ti trovi tu“. Tra i ballerini del programma si è distinta invece Alessia Pecchia, campionessa mondiale WDSF e grande appassionata di danza. Nasce a Fondi nel 2001 e le manca solo un esame per laurearsi in ingegneria. Ad Amici 24 conosce poi Luk3, cantante con il quale è oggi fidanzata ufficialmente.

Sempre nella categoria ballo troviamo Francesco Fasano, ballerino originario di Brindisi che ha sconvolto tutti per il suo incredibile talento. Cresce con la passione per la danza trasmessagli da sua madre e vista la sua bravura a 14 anni si trasferisce alla Ballettschule Theatre Basel in Svizzera e da lì inizia una carriera piena di successi che lo porta ad Amici 24 sotto la guida di Emanuel Lo che lo ha scelto con grande felicità. Schietto, diligente e diretto, Fasano ha un carattere da vero campione.

Finalisti Amici 24, Daniele Doria uno dei possibili vincitori

Tra i finalisti di Amici 24 spicca anche Daniele Doria che a soli 18 anni è sbarcato nel talent di Canale 5 dopo un lungo percorso di studi a Roma, all’Accademia Art Village. Nel programma di Maria De Filippi viene seguito da Alessandra Celentano, superando anche un infortunio che lo ha messo a rischio eliminazione per un certo periodo. Sensibile ma determinato, Daniele è tra i 5 allievi che potrebbero vincere Amici 24.