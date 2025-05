Adesso che manca davvero pochissimo alla finale di Amici 24, è doveroso fare il punto della situazione, nonchè un pronostico su chi potrebbe accedere alla finale. Tutti gli allievi, anche quelli che sono stati eliminati, hanno meritato tanto in questo percorso, avendo dimostrato di aver dato il meglio nel talent di Maria De Filippi. Dunque, chi conquista un posto in finale? Solo pochi giorni fa si parlava di Antonia come super favorita, e non è difficile da credere, dato che la ragazza ha sempre vinto qualsiasi sfida creando non poche polemiche online.

Ciononostante, tutto è stato ribaltato dalle ultime quote, dato che i bookmakers hanno rilasciato alcune dichiarazioni su chi potrebbe essere il vincitore di Amici 24 ad un passo dall’ultima puntata. Da ciò è emerso che Antonia è scesa nella “classifica” dei pronostici, cosa che fa pensare che forse si trovava in alto anche per la presunta ship con SenzaCri, cantante eliminata dal programma. A superare la cantante è invece TrigNO, che sin dall’inizio è stato considerato come uno dei possibili vincitori per vari motivi: discograficamente sembra perfetto, e il suo timbro vocale si distingue da tutti gli altri. Anche dopo l’uscita di scena della sua fidanzata Chiara Bacci il cantante rimane il favoritissimo.

A piazzarsi seconda tra i favoriti finalisti di Amici 24 è Alessia Pecchia. La ballerina e fidanzata di Luk3 ha mostrato sin dall’inizio talento da vendere e non a caso è campionessa italiana di Latino Americano. Che dire, anche lei potrebbe dare filo da torcere alla categoria canto, di solito “favorita” per la vincita. Non solo, per par condicio, potrebbe essere davvero lei la vincitrice di quest’anno dato che l’anno scorso la vittoria è stata di una cantante, Sarah Toscano. Ma questo non è un criterio in cui sperare troppo.

Dopo TrigNO e Alessia c’è anche il nome di Nicolò Filippucci, cantante che sin dall’inizio di Amici 24 è stato considerato uno dei talenti assoluti di questa edizione, con una voce che funziona parecchio in streaming (ecco i risultati dell’ultimo inedito su Spotify e iTunes) e un passato che dimostra la sua forza nel crescere musicalmente. Le quote lo vedono piazzato quasi al pari di Alessia Pecchia. In ogni caso, la curiosità resta altissima per la puntata finale, che sarà domenica 18 maggio 2025: chi vincerà Amici 24? Non ci resta che aspettare il verdetto del televoto, che come al solito potrebbe ribaltare tutte le carte in tavola.