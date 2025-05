Così come accaduto lo scorso anno, anche la semifinale di Amici 24 vedrà in gara sei concorrenti semifinalisti. Trigno, Antonia e Nicolò sono i tre cantanti arrivati fino a qui (due di Anna Pettinelli, una di Rudy Zerbi); Alessia, Daniele e Francesco sono invece o tre ballerini in gara (due di Alessandra Celentano, uno di Emanuel Lo). Sei concorrenti particolarmente talentuosi e dotati di capacità diverse, che hanno conquistato, puntata dopo puntata, il favore della giuria. Ma chi tra loro si aggiudicherà un posto in finale e, soprattutto, quanti sono i posti disponibili?

Com’è noto, la semifinale di Amici 24 è registrata, il che vuol dire che sono già noti i nomi dei primi concorrenti che hanno conquistato la finale (dunque vi consigliamo di interrompere qui la lettura dell’articolo se non volete spoiler). Ad aver conquistato un posto nella finale di Amici 24 sono i tre ballerini: Alessia, Francesco e Daniele. Sono invece rimasti in bilico i tre cantanti.

Finalisti Amici 24, quanti sono i posti disponibili? Lo spoiler

Arriviamo dunque alla domanda per eccellenza: quanti sono i posti disponibili nella finale di Amici 24? La disponibilità è cambiata negli ultimi anni, e se tempo fa a giocarsi la finale erano in quattro, successivamente i posti messi a disposizione sono stati cinque. E così sarebbe stato anche lo scorso anno se non fosse che, proprio sul finale, Maria De Filippi annunciò che tutti e sei i semifinalisti si sarebbero giocati la finale la settimana successiva. In virtù di ciò, è dunque molto probabile che anche quest’anno andrà in questo modo: non solo i tre ballerini ma anche i tre cantanti arriveranno, in questo modo, alla finale e sarà quindi il pubblico a decidere chi far vincere tra loro.