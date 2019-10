Finalisti Amici Celebrities/ Chi sono? Filippo Bisciglia “certo”, Pamela Camassa…

Finalisti Amici Celebrities: saranno in 4!

Penultima puntata di Amici Celebrities quella che andrà in onda questa sera su Canale 5. Michelle Hunziker torna alla conduzione, dopo un esordio che non ha raccolto gli ascolti sperati, e lo fa preparandosi a proclamare i finalisti di questa prima edizione dedicata ai Vip. Sei i concorrenti rimasti in gara: Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia, Massimiliano Varrese e Laura Torrisi. La semifinale tuttavia prevede l’eliminazione di due concorrenti, portando dunque il numero dei finalisti a 4. Ma quali di questi sei riusciranno a conquistare un posto nella battaglia finale? Un nome tra questi sembra essere il più vicino al traguardo: quello di Filippo Bisciglia. Potrebbe infatti essere il televoto aperto in settimana ad incoronarlo primo finalista.

Filippo Bisciglia finalista certo ad Amici Celebrities?

Filippo Bisciglia è infatti tra i più amati dal pubblico. Se ad incidere è sicuramente la fama acquisita grazie ad un programma popolare come Temptation Island, il percorso fatto ad Amici Celebrities e le qualità mostrate in gara non hanno fatto che acuire la simpatia del pubblico nei suoi confronti. Simpatia che ricade anche sulla sua dolce metà, Pamela Camassa. Attenzione, non è di certo apprezzata solo per l’essere la fidanzata di Bisciglia. Pamela è riuscita a mostrare capacità sia nel ballo che nel canto e questo potrebbe assicurarle un posto in finale. Il terzo posto disponibile per la finale di Amici potrebbe invece essere conquistato da un altro elemento che ha dimostrato tanta passione e capacità in entrambe le discipline: Massimiliano Varrese.

Amici Celebrities, chi sarà eliminato alla semifinale?

L’attore ha rischiato di uscire alla seconda puntata, ma se l’è cavata egregiamente, esibendosi in una coreografia di Michael Jackson. Lo stesso Giuliano Peparini ha voluto sottolinearne le grandi capacità nella danza, che potrebbero dunque assicurargli un posto in finale. Potrebbero esserci invece poche possibilità per Ciro Ferrara – già ripescato la scorsa settimana – che, in fatto di talento, sembra peccare leggermente rispetto agli altri elementi della sua squadra. L’ultimo posto disponibile potrebbe dunque andare a uno tra Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto e, affidandosi esclusivamente alle dichiarazioni fatte dai tre giudici in queste prime settimane, a conquistarlo dovrebbe essere l’attrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA