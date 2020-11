Finalisti Bake Off Italia 2020, chi sono?/ Pronostici: Maria favorita ma Sara e..

Chi saranno i finalisti di Bake Off Italia 2020? I pronostici al momento danno per favoritissima Maria, ma non sono da escludere possibili sorprese. In questo penultimo atto sono arrivati in gara come sempre in quattro. Maria Di Zoglio, la favorita appunto, è un’impiegata di 26 anni di Vairano Patenora. Monia De Carolis è la più grande del gruppo, 45 anni, ed è una impiegata in banca a Folignano che ha dimostrato di avere soprattutto grande tecnica. Philippe Cini è un venticinquenne di Segno che di professione fa il fisioterapista, ma che ha sempre dimostrato un’innata passione per i dolci. Infine troviamo la 28enne Sara Moalli di Gallarate che grazie anche alla sua professione da designer ha dimostrato di essere la maggiormente fantasiosa e in grado di portare sotto al tendone sempre dolci molto curati anche sotto il punto di vista puramente visivo.

Finalisti Bake Off Italia 2020, chi sono? Parola al pubblico

Il pubblico si è espresso sulle preferenze per i finalisti di Bake Off Italia 2020, anche se sappiamo che il talent cook show di Real Time si basa solo ed esclusivamente sulle decisioni dei giudici e non su quelle del pubblico. Si tratta dunque di una trasmissione meritocratica che non si basa sulle simpatie di chi segue da casa, ma che bada solo a ciò che si presenta al tavolo degli assaggi. I telespettatori sui social network però non hanno mai fatto niente per nascondere la loro ammirazione e il loro affetto per Philippe Cini. Il 25enne di Segno ha dimostrato di avere talento ai fornelli, ma anche di essere un ragazzo simpatico, semplice e alla mano anche se non è che gli altri concorrenti non lo siano. Per il verdetto dovremmo aspettare comunque la fine della puntata di stasera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA