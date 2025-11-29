Ecco chi potrebbero essere i finalisti di Ballando con le Stelle 2025: tre nomi su tutti, ma attenzione alle sorprese...

Ballando con le Stelle 2025: tra i possibili finalisti Martina Colombari, Andrea Delogu e Barbara D’Urso

E’ ancora troppo presto per azzardare i nomi dei finalisti di Ballando con le Stelle 2025, poiché ancora alcune puntate ci separano dalla finale. Però, nel corso di queste settimane, abbiamo già raccolto molte indicazioni da parte dei concorrenti, vedendoli all’opera in coreografie variegate ed emozionati. Da Martina Colombari ad Andrea Delogu, passando per la mitica Barbara D’Urso.

Potrebbero esserci loro tra i finalisti di Ballando con le Stelle 2025, oltre a Fabio Fognini naturalmente, ma anche Francesca Fialdini che potrebbe rientrare in gioco col meccanismo del ripescaggio, malgrado l’infortunio che ha impedito alla presentatrice e a coach Giovanni Pernice di proseguire la propria corsa a Ballando con le Stelle. Dunque, chi arriverà in finale? Un’idea ce la siamo fatta, ma ora la palla passa ai protagonisti in pista da ballo.

Finalisti Ballando con le Stelle 2025: Francesca Fialdini “subentra” a D’Urso in caso di ritiro?

Attenzione poi alle possibili sorprese, che a Ballando con le Stelle 2025 non mancano mai. Infatti abbiamo citato Barbara D’Urso come possibile finalista di questa edizione, ma non abbiamo tenuto conto del paventato ritiro che potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo indiscrezioni degli ultimi giorni, infatti, la conduttrice napoletana potrebbe lasciare anticipatamente Ballando con le Stelle a causa delle divergenze con Selvaggia Lucarelli e gli altri componenti della giuria.

C’è poi chi vede come inevitabile il ritorno in pista di Francesca Fialdini, che prima di alzare bandiera bianca aveva dato l’impressione di poter concorrere per un posto tra i finalisti e per la vittoria finale. Vedremo cosa accadrà già a partire dalla puntata di questa sera, sabato 29 novembre, con nuovi eliminati e l’assottigliarsi dei concorrenti in gara.