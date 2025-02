Questa sera, venerdì 7 febbraio 2025 va in onda l’ultimo appuntamento del programma Dalla Strada al Palco. Una finalissima in cui verrà decretato il vincitore dell’edizione dello show di Rai 1 condotto da Nek e Bianca Guaccero e che ha riscosso un enorme successo con dati Auditel oltre il 18%. Nessuno si aspettava una sinergia così importante tra i due conduttori e grazie alla loro bravura hanno battuto più volte “Io canto senior” di Gerry Scotti.

Durante l’ultima puntata di oggi saranno presenti in studio Massimo Lopez, Luca Argentero ed Ema Stockholma pronti a far ridere il pubblico e a supportare i concorrenti di Dalla Strada al Palco. A proposito di questi ultimi, chi vincerà il programma? Le anticipazioni della finale preannunciano una serata frizzante con le ultime performance dei 12 artisti rimasti in gara. Oltretutto, in occasione della finale ci saranno anche altri ospiti come i mitici Eiffel 65, Angelica Gismondo con il ballerino Tommaso Stanzani e Amii Stewart. Non solo, sul palco saliranno anche Fausto Leali, Giusy Ferreri, gli Alter Echo (quartetto d’archi) e Lorenzo Licitra.

Dalla Strada al Palco, chi vince stasera 7 febbraio 2025? I 12 artisti lottano per la vittoria!

Come abbiamo visto, gli artisti che si contendono la vittoria di Dalla Strada al Palco per la puntata di stasera sono ben 12. Tutti loro hanno fatto un percorso straordinario aiutati dalla creatività di Bianca Guaccero e Nek al timone del programma. Con tanta passione e determinazione si sono conquistati la finale di oggi. In particolare, nella semifinale tre concorrenti sono riusciti a spuntare l’eliminazione: loro sono Stefano Rubino, Glenn Fulco, Triple Check e Samuel. Troveremo in finale anche la performer di linguaggio dei segni, Giorgina.

Insieme a lei, a contendersi la vittoria di Dalla Strada al Palco, anche la pianista Denisa e la bravissima cantante Ginevra. Tra i concorrenti arrivati in finale figurano Pierpaolo Foti, violinista eccezionale e il tenore dalla voce potentissima Antonio Nicolosi. Sempre in tema di musica ci saranno anche Selma la cantante e Franci. Per la parte danza e acrobazie ritroviamo Domenico Vaccaro e i due acrobati Manuel e Johnny. Uno di loro vincerà Dalla Strada al Palco, per diventare a tutti gli effetti un artista famoso. Che dire, ci auguriamo che vinca il migliore!