Finalisti e vincitore Amici 21 Serale 2022/ Pronostici: Sissi in vetta, Luigi e Alex…

La finale di Amici 21 è sempre più vicina. Siamo ormai arrivati al settimo serale di Amici 2022 e i concorrenti rimasti in gara sono soltanto otto. Il che apre inevitabilmente i pronostici su chi sarà il vincitore di questa edizione del talent, confermatosi anche quest’anno un grande successo. Sissi, Alex, Nunzio e Serena sono gli allievi rimasti in gara per la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro; Dario e Albe per quella di Peparini e Pettinelli; infine Michele e Luigi sono gli assi della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Ad una prima occhiata, sembrerebbe poco probabile la vittoria di Dario. Finora il ballerino è finito più volte al ballottaggio, confermando di non essere tra gli irrinunciabili secondo la giuria. Come lui anche Nunzio, seppur finora sempre salvato al ballottaggio finale. Potrebbe, tuttavia, non cavarsela altrettanto facilmente contro allievi mai messi a rischio finora.

Se dunque Dario e Nunzio appaiono fuori dalla finale, salvo colpi di scena, al momenti il maggior favorito alla vittoria sembra essere Sissi. La cantante è molto amata sui social ma soprattutto dalla giuria, che finora l’ha sempre e solo elogiata, facendole vincere quasi tutti i punti nelle sfide. Solo un passo dietro ci sono però Luigi, grande protagonista di questo serale, e Alex. I due cantanti, sempre a confronto, hanno dimostrato di essere all’altezza della vittoria e sono sempre più acclamati sui social. Appare difficile, invece, la possibile vittoria di Albe, ad oggi non tra coloro che hanno spiccato al serale Amici 2022(ricordiamo che la squadra di Peparini e Pettinelli ha perso tutte le sfide finora gareggiate). Michele, invece, se la gioca con Serena per la vittoria della categoria danza, secondo i pronostici del web e dei fan del programma.

