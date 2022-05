Finalisti Eurovision 2022 e classifica: seconda semifinale/ Chi sono? Achille Lauro…

Finalisti Eurovision 2022: oggi si determineranno le ultime 10 nazioni verso la finale

Dopo il grande successo della prima semifinale dell’Eurovision 2022 in diretta dal palaolimpico di Torino che ha decretato quali nazioni tra le prime 18 ad essersi esibite parteciperanno alla finale dello show di sabato 14 maggio. Durante la seconda semifinale tra i cantanti che saliranno sul palco ci sono anche Achille Lauro, in gara con San Marino e Emma Muscat in gara per Malta.

Eurovision 2022, Cornelia Jacobs "W la fig*"/ Svezia prova a vincere con il motto hot

Al momento le nazioni in finale sono 15, tra cui le 5 Big Five: Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Spagna, a cui a seguito della prima semifinale si sono aggiunte: Grecia, Moldavia, Islanda, Portogallo, Lituania, Norvegia, Armenia, Svizzera, Ucraina, Moldavia e Paesi Bassi.

Chi nella seconda semifinale farà parte dei finalisti dell’Eurovision 2022?

Tutto il pubblico ha avuto modo di ascoltare le canzoni finaliste dell’Eurovision 2022 durante la prima semifinale, in cui ha avuto l’occasione di ascoltare una preview della canzone portata in gara da Blanco e Mahmood “Brividi” e della canzone di Avan e Ahez in gara per la Francia con la canzone “Fulenn”. Tra le 18 nazioni in gara durante la seconda semifinale dell’Eurovision 2022 ci sono: La Finlandia, in gara con The Rasmus, l’Israele con Michael Ben David, La Serbia rappresentata da Konstrakta, l’Azerbaijan con Nadir Rustamli, la Georgia con Circus Mircus, Emma Muscat per Malta, Achille Lauro in gara per la Repubblica di San Marino.

Malgioglio: "Eurovision 2022? Tifo per Inghilterra e Portogallo"/ "Blanco e Mahmood…"

In gara questa sera anche l’Australia, rappresentata da Sheldon Riley, Cipro rappresentata da Andromache, l’Irlanda con Brooke, Andrea in rappresentanza della Macedonia del Nord, l’Estonia con Stefan, la Romania con WRS, la Polonia con Ochman, il Montenegro con Vladana, il Belgio con Jeremie Makiese, la Svezia rappresentata da Cornelia Jakobs e infine la Repubblica Ceca con We Are Domi.

LEGGI ANCHE:

Wrs, Romania: chi è? Eurovision 2022/ Llamame, significato canzone e curiosità

© RIPRODUZIONE RISERVATA