Finalisti Eurovision 2023: chi sono?/ Pronostico: occhio alla Danimarca, Romania…

La seconda ed ultima semifinale dell’Eurovision 2023 va in onda oggi, giovedì 11 maggio, alle 21 su Raidue. Nel corso della serata saranno decretati gli ultimi dieci Paesi finalisti che, sabato 13 maggio, durante la finalissima, si contenderanno la vittoria insieme ai Big Five ovvero l’Italia, la Spagna, la Francia, la Germania, l’Inghilterra più, quest’anno l’Ucraina, in qualità di campione uscente dell’edizione dello scorso anno a Torino e ai dieci finalisti che hanno strappato il biglietto per la serata finale durante la prima semifinale ovvero Croazia, Moldavia, Svizzera Finlandia, Cechia, Israele, Portogallo, Svezia, Serbia e Norvegia.

Questa sera, invece, si esibiranno sul palco di Liverpool sperando di poter conquistare la finalissima i seguenti Paesi: Danimarca, Armenia, Romania, Estonia, Belgio, Cipro, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania e Australia.

Finalisti Eurovision 2023: occhio ai Paesi nordici

L’Eurovision 2023 potrebbe dare vita ad una lotta tra i Paesi nordici. Secondo i pronostici dei bookmaker, i Paesi candidati alla vittoria sono Svezia e Finlandia. Entrambe si sono qualificate per la finale nel corso della prima semifinale e, questa sera, potrebbero essere raggiunte da un altro Paese nordico. Dopo la vittoria dell’Ucraina, l’Eurovision potrebbe essere vinto da un Paese nordico. Alla luce di tale pronostico, dunque, questa sera, potrebbe facilmente qualificarsi la Danimarca.

Occhio, tuttavia, anche a Romania, Albania e Polonia. Per tutti gli altri Paesi in gara, la semifinale di questa sera rappresenta una scommessa. Difficile, infatti, fare pronostici reali. La seconda semifinale, dunque, regalerà sorprese? Non ci resta che seguire la serata per scoprirlo.

