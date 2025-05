Finalisti Eurovision 2025, ecco chi si è già qualificato: esultano Estonia e San Marino con Tommy Cash e Ponte

Manca poco per scoprire chi sono i finalisti di Eurovision 2025. Il quadro è quasi completo, con la prima infornata di concorrenti avvenuta nella prima semifinale di pochi giorni fa. Sul palco dell’Arena St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, si sono esibiti numerosi artisti e molti di loro sono riusciti ad aggiudicarsi un posto in finale. Non ci riferiamo ovviamente ai cinque big Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, già sicuri di un posto al sole in finale, ma agli altri paesi che sono riusciti a conquistare il pass durante la sfida di apertura.

Dunque, abbiamo Norvegia (Lighter – Kyle Alessandro), Albania (Zjerm – Shkodra Elektronike), Svezia (Bara Bada Bastu – Kaj), Islanda (Væb – Róa), Paesi Bassi (C’est la vie – Claude), Polonia (Gaja – Justyna Steczkowska), San Marino (Tutta l’Italia, Gabry Ponte), Estonia (Espresso macchiato – Tommy Cash), Portogallo (Deslocado – Napa) e Ucraina (Bird of Pray – Ziferblat).

Giovedì 15 maggio la corsa verso la finale prosegue e al termine della seconda semifinale Eurovision 2025 arriva la lista completa dei finalisti. Un’altra serata di musica, spettacolo ed intrattenimento ci attende allo St. Jakobshalle di Basilea, con BigMama e Gabriele Corsi che commenteranno la serata in diretta su Raidue. Tra le esibizioni più attese c’è indubbiamente quella di Yuval Raphael, cantante israeliana che assapora la possibilità di regalare al suo paese la finale e la quinta vittoria della kermesse. In molti hanno chiesto la sua esclusione e la fine dell’offensiva militare israeliana nel conflitto con la Palestina.

Ecco chi ha conquistato la finale alla fine della seconda semifinale dell’Eurovision 2025:

Lituania: Katarsis – Tavo Akys

Israele: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Armenia: PARG – SURVIVOR

Danimarca: Sissal – Hallucination

Austria: JJ – Wasted Love

Lussemburgo: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

Finlandia: Erika Vikman – ICH KOMME

Lettonia: Tautumeitas – Bur Man Laimi

Malta: Miriana Conte – SERVING

Grecia: Klavdia – Asteromáta