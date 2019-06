Finalisti Grande Fratello 2019/ Chi sono? Enrico Contarin e Kikò Nalli pronti per…

Tutto è pronto per l’atto finale e per conoscere i nomi dei finalisti del Grande Fratello 2019 e chi si unirà a Gennaro Lillio. Il gieffino ha già ottenuto la scorsa settimana un posto in finale dopo essere stato “eliminato” ed essere arrivato in studio al cospetto di Barbara d’Urso. La conduttrice ha annunciato tante sorprese per questa serata e i colpi di scena sicuramente non mancheranno anche se, al momento, tutto lascia pensare che sarà una finale prevalentemente maschile quella che andrà in scena lunedì su Canale 5. Allora chi si unirà al bel Gennaro? Al momento in pole position ci sono solo i maschietti della casa a cominciare dal simpatico Enrico Contarin che mai come in queste settimane è stato al centro delle risate in casa e anche fuori, in studio. Tanti i siparietti che il gieffino ci ha regalato e in molti sono convinti che proprio lui possa non solo arrivare in finale ma, addirittura, vincere questa edizione firmata Barbara d’Urso, la seconda affidata alla conduttrice.

FINALISTI GRANDE FRATELLO 2019: DA ENRICO CONTARIN A KIKO NALLI

Dall’altro lato c’è lui, Kikò Nalli, il buon padre di famiglia. In queste settimane il parrucchiere ed ex marito di Tina Cipollari, si è dato anima e corpo al programma. Ha avuto modo di discutere con alcuni coinquilini, specie con l’indisponente Francesca de Andrè, ma anche di prendere le parti di chi, come Michael Terlizzi, si è sentito spesso messo con le spalle al muro. Ma non è stato solo l’aspetto di “padre” a prevalere nella casa perché Kikò Nalli è stato anche uomo quando sulla sua strada ha incontrato la bella professoressa Ambra. I due si sono avvicinati molto nella casa ma solo quando lei è uscita e ha risolto la questione con il suo ex, è tornata in casa per baciarlo. Tutte le emozioni che Kikò ha regalato al pubblico in questi mesi gli permetteranno di arrivare in finale al fianco di Gennaio Lillio? Lo scopriremo solo questa sera quando toccherà a Barbara d’Urso dire la sua su quello che è successo.

FINALISTI GRANDE FRATELLO 2019: DONNE PROMESSE E BOCCIATE

Ma davvero i finalisti del Grande Fratello 2019 saranno solo uomini? Le donne rimaste in casa al momento sono Francesca de Andrè, Erica, Martina e Valentina. Molto spesso si è parlato proprio di Erica e Martina come possibili finalisti di questa edizione del programma ma mai, o quasi, è stato fatto il nome delle altre due. Francesca de Andrè è apparsa molto spesso violenta e volgare nelle sue reazioni e nei termini usati e su di lei aleggia addirittura il dubbio che la questione tradimento da parte di Giorgio Tambellini sia in realtà studiata a tavolino, e questo non gioca a suo favore. Infine, c’è Valentina Vignali. La giovane in queste settimane ha messo in fuga molti follower per via del suo modo di essere e di alcuni gesti in casa che hanno dato un po’ fastidio. Sarà l’unica ad averci perso un po’ con un’esperienza tv di tale rilevanza?



