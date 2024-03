Finalisti Grande Fratello 2024, chi sono?/ Beatrice, Rosy, Massimiliano, Simona e Perla: manca un sesto nome

Grande Fratello 2024, chi sono i finalisti: da Beatrice e Rosy a Massimiliano

Questa sera, lunedì 25 marzo 2024, va in onda in prima serata su Canale 5 l’attesa finale del Grande Fratello 2024. Dopo oltre 6 mesi di convivenza nella Casa più spiata d’Italia, i concorrenti concludono così il proprio percorso nel reality, che decreterà stasera il vincitore ufficiale di questa edizione. Ma chi sono i gieffini finalisti pronti a contendersi l’ambito trionfo? La prima finalista eletta nelle scorse settimane è Beatrice Luzzi, colei che è stata una delle grandi protagoniste della trasmissione.

L’attrice ha saputo conquistare il cuore del pubblico diventando presto una delle preferite, superando ogni televoto a suon di record e spesso con ampio margine sui “rivali”. Per questo, Beatrice è una delle grandi favorite per la vittoria finale. La seconda finalista eletta è Rosy Chin, che ha saputo farsi apprezzare per il suo aiuto nei confronti degli altri coinquilini, per la cura della casa e per l’apporto generale che ha saputo dare a questa edizione. Il terzo finalista eletto è invece Massimiliano Varrese, uno dei pochi volti maschili a raggiungere la finale e a sperare ancora nell’ambita vittoria.

Simona e Perla tra i finalisti del Grande Fratello 2024: chi sarà il sesto?

Nella scorsa puntata del Grande Fratello 2024, andata in onda giovedì sera, sono state poi elette anche la quarta e la quinta finalista di questa edizione. La prima è Simona Tagli, che ha conquistato il gradimento del pubblico per il suo carattere schietto e diretto, nonché per la sua amicizia con Beatrice Luzzi. A conquistare la finale è stata anche Perla Vatiero, una delle grandi favorite alla vittoria finale grazie, soprattutto, alla sua storia d’amore con Mirko Brunetti che ha catturato il cuore di numerosi fan.

Durante l’ultima puntata, in onda questa sera, verrà poi eletto il sesto finalista ufficiale. Al televoto ci sono Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Letizia Petris: solo uno di loro si aggiungerà al parterre di finalisti di questa edizione, mentre gli altri due verranno eliminati. Manca poco all’attesa finalissima, che regalerà ai telespettatori tante sorprese, emozioni e colpi di scena.











