Finalisti Grande Fratello: perché Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti potrebbero trionfare

Grande attesa per la scoperta dei nomi dei finalisti del Grande Fratello che, lunedì 31 marzo 2025, chiuderà ufficialmente i battenti dopo oltre sei mesi e mezzo di programmazione. L’edizione che si concluderà la settimana prossima è una delle più lunghe e più discusse sul web. In oltre sei mesi e mezzo, hanno varcato la famosa porta rossa ben 32 concorrenti di cui 3 sono già in finale e altri 6 si giocano l’accesso alla finalissima nel corso della semifinale di oggi. Chi, dunque, raggiungerà subito in finale Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma? Chi, invece, dovrà sottoporsi ancora al giudizio del pubblico scoprendo il risultato del televoto solo il giorno della finale ma avendo la possibilità di trascorrere l’ultima settimana nella casa?

Grande Fratello, semifinale 24 marzo 2025/ Diretta e finalisti: Helena, Shaila e Chiara al televoto

Quella attualmente in onda è stata l’edizione in cui i fandom hanno avuto un peso importante. Attualmente, quello più forte è quello di Zeudi Di Palma che, dopo aver regalato la finale alla propria beniamina, dopo aver rotto l’alleanza con gli Shailenzo in seguito alla lite tra Shaila e Zeudi, sono pronti a spingere in finale Chiara Cainetti che, in finale, non avendo un proprio fandom, sarebbe facilmente battibile, e Mariavittortia Minghetti che, però, in finale, potrebbe contrare sul sostegno dei fan degli altri concorrenti.

Stefania Orlando stronca Shaila e Lorenzo al GF: "Teatrali e poco autentici"/ "Il vostro rapporto non è sano"

Finalisti Grande Fratello: perché potrebbero spuntarla Shaila Gatta e Helena Prestes

La semifinale del Grande Fratello potrebbe comunque riservare delle sorprese e regalare la finale alle protagoniste femminili indiscusse dell’attuale edizione del reality ovvero Helena Prestes e Shaila Gatta. La modella brasiliana e la ballerina potrebbe strappare il biglietto per la finale grazie ad un’alleanza strategica dei rispettivi fandom che, furiosi con il fandom di Zeudi Di Palma, non considerando Chiara meritevole della finale, potrebbero allearsi per eliminare la Cainelli e regalare la finale ad entrambe per poi giocarsi il tutto per tutto nella finalissima del 31 marzo.

Javier Martinez geloso di Helena Prestes: chiarimento al GF/ "Provo qualcosa di sempre più forte per lei"

Shaila, tuttavia, potrebbe comunque contare sul sostegno di una parte del fandom di Zeudi Di Palma per pura strategia. Alcuni sostenitori dell’ex Miss Italia, infatti, sono sicuri che mandare Shaila in finale garantirebbe a Zeudi il sostegno degli Shailenzo per i vari televoti della finale. Quale strategia, dunque, trionferà?