Finalisti Grande Fratello Vip 2020/ Antonella Elia e Patrick Pugliese in pole ma occhio al televoto…

FINALISTI GRANDE FRATELLO VIP 2020, I PRONOSTICI

Chi saranno i finalisti del Grande Fratello Vip 2020? Per i concorrenti è arrivato il momento del verdetto definitivo. L’ultima puntata è alle porte e questa sera Alfonso Signorini chiederà al pubblico di scegliere i finalisti attraverso il televoto. Attualmente, nella casa ci sono ancora: Sossio Aruta e Aristide Malnati che hanno già staccato il biglietto per la finale dell’8 aprile, Antonella Elia, Andrea Denver, Licia Nunez e Teresanna Pugliese. Nella casa, inoltre, ci sono ancora Antonio Zequila, Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro. Dei tre, uno non conquisterà sicuramente la finalissima. All’inizio della semifinale, infatti, Signorini chiuderà il televoto decretando il primo eliminato della serata che dovrà così rinunciare al sogno di partecipare alla finalissima.

CHI SONO I CONCORRENTI SICURI DELLA FINALE?

Il pubblico è sicuro che tra i finalisti del Grande Fratello Vip 2020 ci saranno sicuramente Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Nel bene e nel male, la Elia è stata una grande protagonista della quarta edizione del reality show e sono tanti gli utenti convinti che la Elia meriti la finalissima. Allo stesso modo anche Patrick è considerato uno dei migliori concorrenti di quest’edizione del Gf Vip e il pubblico è convinto che entrambi staccheranno il biglietto per l’8 aprile. Chi, dunque, dovrà rinunciare alla finalissima? I candidati all’eliminazione, secondo il parere del pubblico, potrebberoo essere Teresanna Pugliese e Andrea Denver. Non sono, però, da escludere anche Licia Nunez e Paola Di Benedetto che il pubblico potrebbe sacrificare per dare ad altri la possibilità di restare nella casa anche per l’ultima settimana.



