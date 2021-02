Finalisti Il Cantante Mascherato 2021/ Pronostici: il Gatto favorito, ma…

Chi saranno i finalisti de Il Cantante Mascherato? Lo scopriremo stasera, 19 febbraio 2021, quando andrà in onda la semifinale del programma di Milly Carlucci. In gara sono rimasti per ora Farfalla, Gatto, Lupo, Orsetto e Pappagallo. Sono moltissime le ipotesi che vanno a puntare questi personaggi con i nomi di Gianni Morandi, Riccardo Fogli e molti altri che sono stati messi nel mirino. Per capire chi andrà avanti dovremmo dunque semplicemente aspettare stasera quando avremo ulteriori informazioni in merito.

Finalisti Il Cantante Mascherato, pronostici: chi sarà?

Tra i favoriti nel ruolo di finalisti de Il Cantante Mascherato c’è sicuramente il Gatto, che è tra i personaggi più amati. Sicuramente il suo costume è tra i più belli e ha conquistato il pubblico. Non si può non parlare della dolcezza di Orsetto sotto alle vesti dicono ci sia Gianni Morandi anche se è difficile ipotizzarlo. All’ultimo atto potrebbe arrivare anche Farfalla che ha dimostrato di avere una voce incredibile. Difficile pensare che qualcuno possa partire sfavorito perchè davvero si sono dimostrati tutti molto competenti.



