Martina e mamma Manuela sono i finalisti Io Canto Family 2025 della seconda puntata: ecco la classifica finale della gara in onda su Canale 5

La gara della seconda puntata di Io Canto Family 2025 si è conclusa con la proclamazione di una coppia vincitrice, che si è aggiudicata di diritto un posto nella finale di questa edizione. Sono Martina Garghentin e la mamma Manuela le vincitrici della puntata e, dunque, la seconda coppia finalista di questa edizione del talent per famiglie. Il loro è stato, infatti, il punteggio più alto raggiunto nella votazione delle due giurate, Noemi e Patty Pravo, ma anche del pubblico in studio, composto da 100 persone, che ha manifestato in due occasioni di preferire questa coppia alle altre in gara.

Concorrenti ed eliminati Io Canto Family 2025, seconda puntata/ Martina e mamma Manuela imbattibili

Martina e mamma Manuela conquistano la finale di Io Canto Family 2025: la classifica della seconda puntata

Martina e mamma Manuela hanno portato sul palco due grandi voci e un talento enorme, apprezzato da tutti i presenti. Tra le otto coppie in gara nella seconda puntata, solo quattro hanno conquistato un posto ufficiale in gara e una, alla fine, il posto in finale. La classifica definitiva della seconda puntata di Io Canto Family 2025 è, dunque, così composta: quarti classificati Samuele e mamma Maria; terza posizione invece per Matteo e papà Mario; seconda posizione per Alice e papà Gianvito. Primi in classifica e, dunque, direttamente in finale è la coppia composta da Martina e mamma Manuela.