Martina e mamma Manuela sono i finalisti Io Canto Family 2025 della seconda puntata: ecco la classifica finale della gara in onda su Canale 5
La gara della seconda puntata di Io Canto Family 2025 si è conclusa con la proclamazione di una coppia vincitrice, che si è aggiudicata di diritto un posto nella finale di questa edizione. Sono Martina Garghentin e la mamma Manuela le vincitrici della puntata e, dunque, la seconda coppia finalista di questa edizione del talent per famiglie. Il loro è stato, infatti, il punteggio più alto raggiunto nella votazione delle due giurate, Noemi e Patty Pravo, ma anche del pubblico in studio, composto da 100 persone, che ha manifestato in due occasioni di preferire questa coppia alle altre in gara.
Martina e mamma Manuela conquistano la finale di Io Canto Family 2025: la classifica della seconda puntata
Martina e mamma Manuela hanno portato sul palco due grandi voci e un talento enorme, apprezzato da tutti i presenti. Tra le otto coppie in gara nella seconda puntata, solo quattro hanno conquistato un posto ufficiale in gara e una, alla fine, il posto in finale. La classifica definitiva della seconda puntata di Io Canto Family 2025 è, dunque, così composta: quarti classificati Samuele e mamma Maria; terza posizione invece per Matteo e papà Mario; seconda posizione per Alice e papà Gianvito. Primi in classifica e, dunque, direttamente in finale è la coppia composta da Martina e mamma Manuela.