Chi sono i finalisti Io Canto Family 2025 e quali coppie sono state eliminate in semifinale? Ecco i favoriti secondo i pronostici

Nina e mamma Jessica raggiungono la finale di Io canto Family, con Michelle Hunziker che si.è complimentata con la coppia capace di raggiungere l’ultimo atto del programma. La coppia raggiunge Andrea e papà Fabio, che hanno staccato per primi il pass, poi è stata la volta di Matteo e papà Mario.

Gli altri finalisti annunciati nel corso della semifinale di Io canto family sono stati Flavia e mamma Barbara, mentre tutti gli altri dovranno ricantare e andranno dunque al ballottaggio. (Aggiornamento di Vincenzo Pennisi)

Squadre X Factor 2025 e concorrenti ai Live: chi sono?/ Mayu con Paola Iezzi, Jake sceglie Amanda e Delia

Finalisti Io canto Family 2025, la semifinale

La finale di Io Canto Family 2025 è ormai alle porte, ma quali saranno le coppie di concorrenti che riusciranno a conquistare uno dei posti disponibili? Questa sera, 16 ottobre 2025, va in onda la semifinale del programma condotto da Michelle Hunziker, che vedrà otto coppie in gara esibirsi di fronte al pubblico in studio e alla giuria composta da Noemi e Patty Pravo, con l’aiuto dei quattro coach Ermal Meta, Serena Brancale, Giusy Ferreri e Sal da Vinci.

Soon-Yi Previn, chi è la moglie di Woody Allen/ Figlia adottiva di Mia Farrow: la vita privata del regista

Le otto coppie semifinaliste sono: Alice Francavilla e papà Gianvito; Samuele Denaro e mamma Maria; Azzurra Devalle e mamma Tiziana; Nina Perrini e mamma Jessica; Flavia Renzi e mamma Barbara; Lia Forroia e mamma Nicoletta; Matteo Verga e papà Mario; Andrea Montecolle e papà Fabio. Solo sei di queste coppie avranno accesso alla finale di giovedì prossimo su Canale 5, e qui dovranno confrontarsi con le due coppie che hanno ottenuto l’accesso diretto alla finale durante le audizioni iniziali.

Chi sono i concorrenti di Io Canto Family 2025 in finale? Due coppie sono già finaliste: i pronostici

L’unica certezza sulla finale di Io Canto Family 2025 è che ci saranno le due coppie già finaliste Serena Maccarone con mamma Venera, e Martina Garghentin con mamma Manuela. I pronostici ci svelano però che tra i preferiti, e dunque papabili finalisti, ci sono anche Alice Francavilla con papà Gianvito (che hanno ottenuto il primo posto in classifica nella scorsa puntata); ma anche Lia Forroia con mamma Nicoletta, la cui storia ha fatto emozionare il pubblico di Io Canto, oltre alla loro performance sulle note di ‘Almeno tu nell’universo’. Due delle otto coppie, alla fine della puntata di questa sera, dovrà abbandonare la gara e rinunciare definitivamente alla finale.

Renad, chi è la bambina di Gaza diventata chef star dei social/ "Così sono sfuggita alla distruzione"