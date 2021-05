Finalisti Isola dei Famosi 2021, chi sono?/ Pronostici: Isolde e Beatrice favorite

Questa sera, lunedì 31 maggio 2021, su Canale 5 va in onda la semifinale dell’Isola dei famosi 2021. A 7 giorni dalla finale del reality in Honduras ci sono ancora 9 naufraghi: Awed, Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Isolde Kostner, Matteo Diamante, Miryea Stabile e Valentina Persia su Playa Reunion e Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli su Cayo Paloma. Ma in finale c’è posto solo per 6 di loro. Andrea Cerioli e Ignazio Moser hanno già conquistato il titolo di “finalisti”, mentre gli altri naufraghi dovranno giocarsela questa sera tra prove e televoto. A inizio puntata verrà rivelato l’esito del televoto settimanale tra l’ex campionessa di sci Isolde Kostner e Matteo Diamante: stando ai sondaggi sui social, il ragazzo sembra in svantaggio. Ma non è ancora detta l’ultima parole. L’eliminato verrà mandato su Cayo Paloma insieme a Beatrice e Roberto.

Isola dei Famosi 2021/ Diretta e eliminato semifinale: Isolde fuori?

Finalisti Isola dei famosi 2021: chi saranno gli ultimi quattro?

Dopo il primo televoto su Playa Reunion ci saranno 6 concorrenti 2 dei quali, Andrea Cerioli e Ignazio Moser, già in finale. Fra gli altri quattro naufraghi verrà aperto un televoto: se dovesse avere la peggio Miryea Stabile, la ragazza farebbe subito ritorno a casa perché ha già usufruito in passato del “bonus” delle seconde isole. Se invece dovesse essere eliminato un altro naufrago verrebbe mandato su Cayo Paloma.

Fariba Tehrani, lettera dalla figlia Giulia Salemi/ "Meglio tardi che mai": il web...

Al termine della puntata ci saranno 5 finalisti su Playa Reunion e 4 eliminati su Cayo Paloma (Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli più i 2 fatti fuori nel corso della diretta): fra questi l’ennesimo televoto decreterà l’ultimo finalista. Sui social i fan del reality tifano per la componente femminile del gruppo: “Spero che Miryea e Isolde arrivino in finale…” e “Questa sera in finale Miryea, Beatrice, Awed e Isolde!”, scrivono due utenti su Twitter. Altri fanno il tifo per Ciufoli: “Farei andare Roberto in finale. Anche per darla sui denti a chi l’ha voluto fuori dai giochi”.

LEGGI ANCHE:

ISOLA DEI FAMOSI 2021 OGGI 28 MAGGIO NON VA IN ONDA/ Spazio al finale de Il Segreto

© RIPRODUZIONE RISERVATA