Veronica Gentili è pronta e carica per la conduzione della semifinale dell’Isola dei famosi 2025 che andrà in onda questa sera, 25 giugno 2025, su Canale5 a partire dalle 21.30. Per i naufraghi ancora rimasti in gioco le soprese saranno tantissime e soprattutto non mancheranno le sfide e le varie prove ma soprattutto ci saranno le temutissime eliminazioni. A rischio ci sono Jey Lillo, Patrizia Rossetti e Cristina Plevani mentre nel corso della serata verrà aperto un nuovo televoto flash per decidere chi sarà un altro eliminato. E soprattutto verranno decretati i primi finalisti Isola dei famosi 2025.

Chi saranno i primi quattro finalisti Isola dei famosi 2025? I primi naufraghi che si assicureranno il posto in finale e l’opportunità di vincere l’ambito montepremi di 100 mila euro in gettoni d’oro. I nomi si scopriranno nella puntata di questa sera ma è possibile fare dei pronostici. Innanzitutto ha ottime chance non solo di arrivare in finale ma addirittura di vincere il reality Mario Adinolfi. Nonostante le sue idee divisiva il naufrago ha saputo giocare bene le sue carte mostrando anche il suo lato più leggero e divertente ed anche gli altri naufraghi, come Cristina Plevani, non hanno dubbi sul fatto che arrivi in finale.



Non solo Mario Adinolfi, anche Cristina Plevani ha buone chance di essere tra i quattro finalisti Isola dei famosi 2025, del resto l’ex bagnina venticinque anni fa ha trionfato al Grande Fratello battendo l’amatissimo e prematuramente scomparso Pietro Tarricone e Marina La Rosa. Cristina si è dimostrata una persona sincera e leale, disponibile ma anche schietta. Ha dimostrato di avere carattere ed ha saputo tenere testa a Mario Adinolfi. Non solo lei, tra i papabili finalisti Isola dei famosi 2025 ci sono anche Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Chance potrebbero avere anche Omar Fantini e Patrizia Rossetti. In corsa sono rimasti anche Paolo Vallesi, Jasmin Salvati e Dino Giarrusso. Chi di loro saranno i finalisti Isola dei famosi 2025?