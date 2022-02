Finalisti Masterchef Italia 11 e pagelle 11a puntata/ Chi sono? Carmine, Lia, Christian e Tracy

Dopo la semifinale di Masterchef Italia 11, chi sono i finalisti? Tracy e Lia al top

Si è appena conclusa l’undicesima puntata di Masterchef Italia 11. E’ stato eliminato Nicky Brian, il quale ha dovuto rinunciare al ticket per la finale nel Pressure Test, perso all’ultimo step contro Carmine. Due concorrenti più degli altri hanno brillato in questa semifinale di Masterchef. Si tratta di Tracy e Lia. Ormai acerrime rivali, in vista della finale, hanno mostrato ancora una volta di avere qualcosa in più rispetto agli avversari. La Venere Nera dei Fornelli si è protratta al di là delle più rosee aspettative maneggiando con cura e knowledge anche ingredienti mai utilizzati. Livello altissimo: 9. E’ lì, non potrebbe essere altrimenti, Lia. Riesce sempre a stupire in almeno una prova: abile a unire sapori, sapiente nel trattamento degli alimenti e tradizionalmente rilassata nel cogliere il punto di ogni piatto. Il 9 vale anche per lei.

Christian la sorpresa di Masterchef Italia 11, Carmine in finale anche se…

Christian si merita la finale di Masterchef Italia 11. Nelle previsioni sarebbe dovuto uscire assieme a Nicky Brian stasera ma anche se ci fosse stata un’altra eliminazione sarebbe stato comunque superiore a Carmine e non è poco. Nei momenti più difficili tira fuori sempre idee geniali mostrando un buon bagaglio di conoscenze che gli consente di osare calibrando bene la sua fantasia che diventa per l’appunto creatività: 8,5. Purtroppo Carmine ha commesso qualche passo falso sbagliando cottura e salatura in un paio di piatti. Tuttavia l’impressione è che siano errori più che vere e proprio lacune. Il talento quando emerge mette tutti d’accordo. Valutando la prova di oggi il voto non può andare al di là del 6. La sufficienza se la prende pure Nicky Brian, simbolo di abnegazione e lavoro. La tecnica è da affinare ma la naturalezza con cui maneggia e raffina le pietanze indica un livello che va oltre la passione.

