Finalisti Masterchef Italia 2020/ Antonio Davide e Niccolò i preferiti del web, ma…

Chi saranno i finalisti di Masterchef Italia 2020? La nona edizione del talent show culinario più famoso della televisione italiana sta per terminare. Oggi, giovedì 27 febbraio, su Sky, va in onda la semifinale di Masterchef Italia 2020 al termine della quale saranno annunciati i nomi dei finalisti che, la settimana prossima, si contenderanno la vittoria. Cinque i cuochi amatoriali che, questa sera, tenteranno di conquistare il biglietto che garantisce l’accesso alla finale. Ad affrontare la Mistery box con i parenti ospiti, l’Invention Test con Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo ai fornelli e la prova in esterna nel lussuoso ristorante Pavillon Ledoyen dello chef Yannick Alléno saranno Antonio, Davide, Maria Teresa, Marisa e Nicolò. Uno di loro, al termine dell’undicesima puntata, dovrà abbandonare per sempre la cucina di Masterchef: chi sarà l’eliminato?

FINALISTI MASTERCHEF ITALIA: UNA TRA MARIA TERESA E MARISA ELIMINATA?

Tra Antonio, Davide, Maria Teresa, Marisa e Nicolò, i fans di Masterchef Italia 2020, sperano di vedere in finale Antonio, Davide e Nicolò che sono tra i preferiti del pubblico. “A questo punto il livello più o meno è lo stesso, io vorrei una finale Antonio, Davide e Niccolò”, scrive un utente su Facebook. Dovendo scegliere la quarta finalista, pioi, molti puntano su Marisa decretando l’eliminazione di Maria Teresa. “Spero in una bella batosta per Maria Teresa che la faccia scendere da quel piedistallo” – scrive qualcuno su Facebook. E ancora: “Concorrenti tutti bravi, leali e simpatici tranne Maria Teresa, speriamo che stasera esca”, “Fuori Maria Teresa per favore”, “spero vivamente che in finale non ci sia Maria Teresa“. I finalisti, dunque, saranno Antonio, Davide, Marisa e Nicolò? L’ultima parola, come sempre, spetterà ai giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

