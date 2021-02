Finalisti Masterchef Italia 2021, chi sono?/ Pronostici: Aquila il favorito e…

Chi saranno i finalisti di Masterchef Italia 2021? I pronostici puntano tutti verso Aquila che è il favorito grazie anche al suo grandissimo talento dietro ai fornelli. Del giovane ragazzo ha stupito anche il carattere e la personalità che l’hanno portato in testa alle previsioni per la vittoria finale. Sono tantissime le varianti che si muovono attorno al cooking show, con possibilità che potrebbero permettere a emergere ad altri personaggi già presenti all’interno della trasmissione. Sarà interessante capire chi riuscirà a raggiungere l’atto finale, ma per quello servirà aspettare la serata che partirà tra poco su Sky Uno.

Finalisti Masterchef Italia 2021, chi sono? Irene, Munir, Azzurra, Federica o Antonio?

Oltre a Aquila sono altri i favoriti per diventare finalisti di Masterchef Italia 2021. Irene è la preferita del pubblico che ricordiamo però non essere protagonista della trasmissione e quindi in grado di prendere delle decisioni. A 21 anni potrebbe essere fatale per lei l’esperienza così come questo fattore potrebbe diventare determinante per Monir che al di là dell’età ha dimostrato di non sapere gestire la pressione. Nonostante sia giovane anche Antonio, 26 anni, è riuscito a dimostrare polso e si candida per un posto in finale. Attenzione poi ad Azzurra e Federica che hanno dimostrato di non mollare mai.



