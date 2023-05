FINALISTI PECHINO EXPRESS 2023 CHI SONO/ Italoamericani, Mediterranee e Novelli Sposi

I finalisti di Pechino Express 2023 sono “Gli Italoamericani”, “Le Mediterranee” e “I Novelli Sposi”. Non ce l’hanno fatta ad arrivare all’ultima tappa in Cambogia, come da previsioni, “I Siculi”, ovvero Totò Schillaci e Barbara Lombardo, che sono stati eliminati nella semifinale. Non è da escludere, però, che prima della partenza possano esserci delle sorprese.

Federica Pellegrini e Joe Bastianich si sono infatti infortunati. La nuotatrice è caduta e si è fatta male ad una caviglia. Una lastra chiarirà l’entità del problema e stabilirà se c’è margine per andare avanti oppure se dovrà fermarsi. Il cuoco invece si è schiantato con la bici contro uno scooter e, nella caduta, si è fatto male ad un ginocchio. Le condizioni sembrano essere però meno preoccupanti di quelle della Divina. A osservare con interesse le due situazioni sono Carolina Stramare e Barbara Prezja, che potrebbero approfittarne per andare dritte dritte verso il titolo di vincitrici di Pechino Express 2023. (agg. di Chiara Ferrara)

Finalisti Pechino Express 2023: chi sono?

Ci siamo: la finale di Pechino Express 2023 è ormai alle porte. Durante l’ultima puntata di giovedì 11 maggio, una coppia porterà a casa la vittoria al termine di un viaggio che sembrava interminabile. Dopo settimane di sfide, lacrime, discussioni ed emozioni varie, le coppie ancora in gara, nel corso della semifinale del 4 maggio, si giocano il pass per la finalissima. Nessuna delle coppie in gara vuole perdere l’occasione di affrontare le sfide dell’ultima puntata, ma chi tra i viaggiatori ha le carte in regola per vincere le sfide della semifinale e conquistare così un posto in finale?

A sfidarsi, questa sera, ci saranno le seguenti coppie: I Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta), i Siculi (Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo), gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore) e le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezja). Probabilmente, solo tre saranno le coppie che potranno avere la possibilità di accedere alla finalissima e tra le coppie semifinaliste, gli esperti non hanno dubbi nel credere che un posto in finale sarà sicuramente conquistato dalla coppia dei Novelli Sposi.

Finalisti Pechino Express 2023: le Mediterranee fuori?

Durante le varie tappe di Pechino Express, la coppia dei Novelli Sposi ha sfoggiato non solo una grande forza e resistenza fisica, ma anche una competitività che difficilmente mettono da parte al punto fa fargli alzare bandiera bianca. Motivo per cui in tanti credono che i Novelli Sposi non avranno problemi a strappare il biglietto per la finale. Con loro, il popolo del web punta sui Siculi e sugli Italo Americani.

La coppia delle Mediterranee, dunque, sarà la coppia eliminata al termine della semifinale? Il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo. Le due ragazze potrebbero puntare tutto sulla furbizia puntando sulla bellezza per strappare passaggi e sbaragliare la concorrenza. I nomi dei finalisti di Pechino Express 2023, dunque, potrebbero spiazzare tutti.











