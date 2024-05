FINALISTI PECHINO EXPRESS 2024, CHI SONO/ Amiche tallonano i Pasticceri, a rischio Italia Argentina

È appena iniziata la 9a puntata di Pechino Express 2024 e le quattro coppie rimaste in gara sono agguerritissime per aggiudicarsi la finale. Costantino Della Gherardesca ha chiesto loro chi vorrebbero in finale. Per I Pasticceri Damiano e Massimiliano Carrara è indifferente mentre le Italia Argentina non vorrebbero al loro fianco né le Ballerine, per via della prova dei sette mostri fatta due volte a causa di un loro malus né le Amiche che, arrivate ultime in una tappa, non le hanno salvato. Insomma chi saranno i finalisti di Pechino Express 2024?

Non ci sono quasi dubbi che i Pasticceri arrivano primi ma le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo puntata dopo puntata hanno dimostrato di essere determinate e agguerrite non solo per arrivare in finale ma addirittura per la vittoria. A rischio dunque restano le Italia Argentina e le Ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi. Quest’ultime tra l’altro hanno iniziato la gara con un malus affidato loro dai vincitori: cercare una pasticceria per comprare una torta a Costantino Della Gherardesca: questo svantaggio influirà sulla classifica? Sarano lo a non rientrare tra i finalisti di Pechino Express 2024? (Agg. di Liliana Morreale)

Finalisti Pechino Express 2024: chi sono?

Manca solo una settimana al gran finale di Pechino Express 2024 e si scoprirà che sarà il vincitore, quale delle coppie di viaggiatori rimasti in gara si aggiudicherà la vittoria. Nella puntata in onda questa sera, invece, le quattro copie rimaste in gara tra sfide, emozioni, missioni e lacrime si giocano il tutto per accedere all’ultima tappa e si saprà con certezza chi sono i finalisti di Pechino Express 2024 quale coppia tra i Pasticceri (Massimiliano e Damiano Carrara) le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), le Ballerine (Megan Ria e Maddalena Svevi) e le Italia Argentina (Antonella Fiordelisi e Estefania Barnal).

Cosi come accaduto l’anno scorso, probabilmente, solo tre saranno le coppie ad aggiudicarsi il pass per la finale di Pechino Express 2024. Fare pronostici sui possibili finalisti non è semplice perché in questa edizione i colpi di scena non sono mai mancati dall’inizio alla fine. Coppia forti, affiatate e perfettamente calate nel gioco come i Brillanti (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio) e i Caressa (padre e figlia Fabio ed Eleonora) sono stati eliminati nelle scorse puntate in maniera inaspettata tra lo stupore e l’incredulità dei telespettatori. E dunque non resta che attendere la fine della puntata di questa sera per sapere chi sono i finalisti di Pechino Express 2024.

Finalisti Pechino Express 2024: salvi i Pasticceri e fuori le Italia Argentina?

Durante la varie tappe di Pechino Express 2024 i Pasticceri hanno dimostrato di avere grinta, volontà e determinazione per vincere. Damiano Carrara ed il fratello Massimiliano hanno dimostrato di essere competitivi al massimo e non guardare in faccia niente e nessun pur di raggiungere il loro obbiettivo. Tuttavia, per il loro eccessivo agonismo se da una parte sono predestinati imbattibili alla vittoria dall’altra sono finiti nel mirino del web. Molti utenti dei social, infatti, sia su X che Instagram si sono spesso scagliati contro i due chef per le loro molto discutibili scelte, come l’eliminazione per pura strategia dei Caressa, dopo una tappa molto emozionante con l’amico Fabio Caressa in cui hanno stretto un forte legame.

Chi sono i finalisti di Pechino Express 2024? Quasi certamente, salvo colpi di scena clamorosi, i Pasticceri andranno in finale. Sulle altre coppie, invece, le più in difficoltà sembrano essere le Italia Argentina Antonella Fiordelisi ed Estefania Barnal. Altalenante è stato il percorso delle Ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi mentre le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, partite in sordina, puntata dopo puntata, tappa dopo tappa si sono dimostrate delle valide avversarie dei Pasticceri capaci di spodestarli spesso del primo posto. Ed hanno dimostrato, infine, che si può gareggiare e primeggiare anche mantenendo uno spirito altruistico e sano. Per esempio, hanno emozionato i telespettatori quando hanno nella scorsa puntata ha tralasciato la gara per partecipare, commosse fino alla lacrime, alla commemorazione del figlio della coppia che le ha ospitate scomparso prematuramente.











