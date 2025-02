La seconda serata della kermesse canora più attesa dell’anno si è aperta con un verdetto parziale particolarmente atteso: abbiamo i finalisti Sanremo Nuove Proposte 2025. Le semifinali per le nuove proposte hanno visto fronteggiarsi i 4 artisti che si sono distinti nel circuito dedicato ai giovani talenti condotto da Alessandro Cattelan, suddivisi in due coppie: Alex Wyse contro Lil Jolie e Vale Lp, Settembre contro Maria Tomba. Come previsto dal regolamento, i rispettivi vincitori andranno a scontrarsi nella finale prevista per domani sera, 13 febbraio 2025.

Chi sono i finalisti di Sanremo Nuove Proposte 2025? La prima sfida – Alex Wyse con ‘Rockstar’ contro Lil Jolie e Vale Lp con ‘Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore’ – è stata vinta dal cantante ex Amici: primo a laurearsi finalista tra i giovani cantanti di questa edizione. Una sfida decisamente avvincente, entrambe le canzoni si sono confermate delle vere e proprie hit a prescindere da quello che è stato l’esito, a vantaggio come anticipato di Alex Wyse, primo ad essere eletto tra i finalisti Sanremo Giovani 2025.

La gara per il circuito dedicato ai giovani cantanti prosegue con Settembre – con ‘Vertebre’ – e Maria Tomba – con ‘Goodbye’. Chi tra loro ha raggiunto Alex Wyse tra i finalisti Sanremo Nuove Proposte 2025? Il talento campano! La seconda sfida valida per le semifinali chiude dunque il cerchio di quella che sarà la finale che osserveremo domani, 13 febbraio 2025. Uno scontro tutto al maschile, Alex Wyse contro Settembre; ‘Rockstar’ contro ‘Vertebre’. Grande attesa dunque per scoprire chi sarà il preferito dopo un percorso che dura da mesi e che dunque avrà l’onore di laurearsi vincitore di Sanremo Nuove Proposte 2025.

La finale è prevista per domani sera – 13 febbraio 2025 – dove scopriremo chi tra i finalisti Sanremo Nuove Proposte 2025, Alex Wyse e Settembre, riuscirà a conquistare la vittoria che vale come ennesimo trampolino di lancio professionale per i due ex Amici ed X-Factor.