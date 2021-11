Finalisti Scuderia Scotti, chi sono?/ Gianpiero Landolfo trionfa a Tu si que vales!

Tra una sfida e l’altra dei semifinalisti di Tu si que vales, Gerry Scotti prende il centro del palco dello show di Canale 5 per dare il via ad un’altra attesissima sfida: quella tra i concorrenti della sua Scuderia. È tempo anche per la Scuderia Scotti di dimezzare i semifinalisti e arrivare, dunque, a coloro che si giocheranno la finalissima in diretta la prossima settimana. Dopo aver quindi chiamato in studio il trenino contenente tutti i suoi talenti, Gerry dà il via alla prima sfida che vede Paride Panfili contro Giampiero Landolfo. Il primo è sceso in campo con un nuovo ‘doppiaggio’, stavolta interpretando Smigol de Il Signore degli anelli. Il secondo invece si è nuovamente scatenato in una musica dance. Non c’è stata sfida: Giampiero ha battuto Paride con il 72% di preferenze da parte del pubblico.

TU SI QUE VALES 2021/ Diretta semifinale: Onofrio rifiuta la Scuderia Scotti

Tempo qualche altra sfida per tornare nuovamente al centro con la Scuderia Scotti. A scendere in campo sono l’attore e danzatore Danilo Amici e il ballerino del sabato sera Tommaso Marroccoli. Il pubblico premia proprio quest’ultimo. Quali saranno i prossimi sfidanti e chi riuscirà a conquistare la finale per la Scuderia a Tu si que vales?

