Finalisti The Voice Kids 2024: chi è già in finale

Dopo Maria Sofia Corona, Alessio Di Stefano, Gabriel Jimenez Martinez e Riccardo Callegari che sono già in finale grazie al superpass utilizzato da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino che hanno consegnato loro la finalissima durante le Blind Audition, questa sera, nel corso della semifinale di The Voice Kids 2024, saranno eletti gli altri finalisti. Divisi in quartine, i concorrenti si sfidano per conquistare il pass per la finalissima che si svolgerà venerdì 20 dicembre. Tutti i concorrenti che formano i team dei quattro giudici sono dotati di un talento immenso. Ci sono bambini che hanno una semplice passione e ci sono bambini che hanno già individuato nella musica la propria strada avendo già cominciato a studiare.

In ogni squadra ci sono non solo voci potenti e cristalline al tempo stesso, ma anche personalità importanti destinate a crescere e a diventare sempre più imponenti. Difficile, quindi, fare un pronostico sui nomi dei finalisti, ma ci sono alcuni concorrenti che hanno indubbiamente colpi tutti sin dal primo ascolto.

Finalisti The Voice kid 2024: chi sono i concorrenti favoriti

Tra i concorrenti che si giocano la finale nel corso della semifinale di questa sera di The Voice Kids 2024, spicca il nome di Nausica che ha conquistato tutti cantando “Un amore da favola” di Giorgia sfoggiando, così, una voce riconoscibile e molto potente. Occhi puntati anche su Benedetta, una giovane rapper che ha fatto venire i brividi per la sua bravura non solo a Clementino, ma anche agli altri giudici e ai telespettatori e che è riuscita a conquistare la semifinale con il brando Don Raffaè proprio di Clementino.

Piace tantissimo anche Martina della squadra di Loredana Bertè e che è riuscita a superare la fase delle Blind Audition grazie ad una scelta importante come La compagnia, brano di Lucio Battisti e rivisitato da Vasco Rossi. Voce cristallina anche per Flaminia che ha conquistato Arisa con il brano Avrai di Claudio Baglioni. Saranno questi alcuni dei finalisti? Lo scopriremo al termine della semifinale.