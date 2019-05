Finalisti The Voice of Italy 2019, chi sono?/ Eliza G in pole con Gigi D’Alessio

Chi saranno i finalisti di The Voice of Italy 2019? Oggi, giovedì 30 maggio, Morgan, Gigi D’Alessio, Guè Pequeno ed Elettra Lamborghini sceglieranno i quattro finalisti che, martedì 4 giugno, si contenderanno la vittoria finale. Sono solo quattro i posti disponibili e le sfide tra i talenti di ciascun team saranno senza esclusioni di colpi. Tra i dodici talenti protagonisti della semifinale, chi riuscirà a staccare il biglietto per la finalissima. A giocarsi tutto saranno: Brenda Carolina Lawrence; Ilenia Filippo e Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci del Team Guè. Domenico Iervolino, Carmen Pierri ed Elisa Gaiotto in arte Eliza G del Team D’Alessio; Miriam Di Criscio, Andrea Berté e Greta Giordano del Team di Elettra Lamborghini; Matteo Camellini, Dominique Chillé Diouf in arte Diablo ed Erica Bazzeghini del Team Morgan.

Finalisti The Voice of Italy 2019: Eliza G tra i favoriti

E’ difficile prevedere chi, tra i dodici semifinalisti, passerà alla finale di The Voice of Italy 2019. Tra tutti, però, la favorita resta Eliza G del Team D’Alessio che ha alle spalle una grande esperienza internazionale. Con la sua voce ha incantato tutti sin dalle Blind Audition convincendo i proprio giudici anche nella fase delle Battle. Secondo i pronostici, la cantante non dovrebbe avere alcun tipo di problema a staccare il biglietto per l’ultima puntata, ma sarà davvero così? Non sono escluse sorprese nel Team Gigi così come in quelli dei colleghi. Molto, tuttavia, dipenderà dalle scete delle canzoni sulle quali dovranno esibirsi i concorrenti. Tra gli altri talenti, il pubblico, inoltre, punta anche su Francesco Da Vinci del Team Guè, su Matteo Camellini del Team Morgan e su Greta Giordano del Team di Elettra Lamborghini. Saranno davvero questi i finalisti?

