Finalisti The Voice Senior, chi sono?/ Da Tony Reale che scatena le polemiche ad Erminio Sinni

Sono otto i finalisti di The Voice Senior che oggi, domenica 20 dicembre, in prima serata su Raiuno, si contenderanno la vittoria. Otto voci molto diverse tra loro che, nel corso delle prime quattro serate del talent show condotto da Antonella Clerici hanno conquistato non solo i giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, Al Bano e Jasmine Carrisi, ma anche i telespettatori. Dopo l’eliminazione a sorpresa di Giulio Todrani, il papà di Giorgia che, durante la semifinale ha cantato in collegamento da casa sua in attesa del risultato del tampone, sono stati decretati gli otto fantastici finalisti che sperano di portare a casa la vittoria unicamente per una soddisfazione personale. Chi sono, dunque, gli otto concorrenti, due per ogni team, che questa sera saliranno sul palco di The Voice Senior per l’ultima volta?

I NOMI DEGLI OTTO FINALISTI DI THE VOICE SENIOR

Elena Ferretti e Marco Guersoni sono i finalisti del team di Gigi D’Alessio. Durante la scelta della Ferretti, l’artista napoletano ha detto: “Scelgo lei perché credo che la musica abbia un debito con una persona nascosta per troppo tempo dietro i protagonisti”. Loredana Bertè, dopo aver lasciato a casa Giulio Todrani, il padre di Giorgia, ha scelto di portare in finale Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino. In finale, per la squadra di Clementino, invece, troviamo Roberto Tomasi e Alan Farrington. Infine, Al Bano e Jasmine Carrisi hanno scelto Tony Reale e Rita Mammolotti. La decisione dei Carrisi di puntare su Tony Reale ha scatenato accese polemiche sui social. In tanti, infatti, in finale per il team Carrisi, avrebbero voluto vedere Alida Ferrarese. “Cioè, ma davvero hanno scelto Tony Reale su Alida? Ma hanno fumato i Carrisi? Stanno bene?”, “Tony Reale imbarazzato anche lui dall’andare in Finale in luogo di due che hanno decisamente cantato meglio di lui”, ha scritto qualcuno. Alla fine, però, a spuntarla è stato proprio Tony Reale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA