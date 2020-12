FINALISTI X FACTOR 2020/ Blind favorito, i Gruppi di Manuel Agnelli fuori dai giochi?

Grande attesa per i nomi dei finalisti di X Factor 2020 che verranno annunciati al termine della semifinale, in onda questa sera giovedì 3 dicembre su Sky Uno. Sono cinque i concorrenti rimasti in gara, ma solo quattro i pass per la finale: Hell Raton arriva con due Under Donne, un concorrente a testa per Emma gli Under Uomini, Mika e gli Over e Manuel Agnelli e i Gruppi. L’inattesa eliminazione dei Melancholia nella scorsa puntata ha rivoluzionato i pronostici sui finalisti. Il gruppo della squadra di Manuel Agnelli era stato per molte settimane il favorito alla vittoria sulla lavagna di SNAI. Ora che il trio è fuori dal gioco, in testa alla classifica dei bookmaker è salito Blind, il rapper degli Under Uomini di Emma Marrone, in pole position a 1,70. Segue e insegue Casadilego delle Under Donne guidate da Hell Raton a quota 3,00. Tra gli Over di Mika è rimasto solo N.A.I.P., sopravvissuto agli ultimi ballottaggi, che si posiziona a quota 6,50. Chiudono la lista Mydrama delle Under Donne a 10 e i Little Pieces of Marmelade a 15.

FINALISTI X FACTOR 2020: FAVORITI BLIND E CASADILEGO

Nella semifinale di X Factor 2020, in onda questa sera, sembra che i concorrenti che rischiano maggiormente l’eliminazione siano proprio i Little Pieces of Marmelade, dati a 2,00. Seguono Mydrama a 2,50, e N.A.I.P. a 3.00. Finale a un passo per Casadilego e Blind: l’eliminazione della concorrente della squadra di Hell Raton pagherebbe 7,50, mentre quella del rapper 15. A fare il tipo per l’ultimo gruppo rimasta in gara ci sono proprio i Melancholia: “C’è un rapporto di fratellanza, speriamo che arrivino in finale, sarebbe veramente una cosa rivoluzionaria”, ha detto la cantante Benedetta Alessi, a Repubblica. Ribaltato anche il pronostico sul giudice vincente. Se fino a settimana scorsa Manuel Agnelli sembrava il favorito, oggi il leader degli Afterhours sembra ormai fuori dai giochi a quota 15. Emma Marrone adesso è in testa a 1,70, seguita da Hell Raton a 2,30 e Mika a 6,50.



