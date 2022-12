Finalisti X Factor 2022, chi sono?/ I Tropea a rischio, Santi Francesci favoriti

Finalisti X Factor 2022: 4 posti in finale

Chi saranno i quattro finalisti di X Factor 2022? Questa sera alle 21.15 su Sky Uno va in onda la semifinale del talent show: sono rimasti cinque concorrenti in gara, ma solo 4 i pass per accedere alla finale di giovedì prossimo, 8 dicembre, al Medionalum Forum. A contendersi un posto in finale sono rimasti: Linda e gli Omini della squadra di Fedez, i Santi Francesi con Rkomi, Beatrice Quinta del roster di Dargen D’Amico e i Tropea di Ambra Angiolini.

Fedez è l’unico giudice a essere arrivato alla semifinale con due talenti in squadra, per lui è assicurato un posto in finale visto che questa sera ci sarà una sola eliminazione. Ma chi sono i concorrenti favoriti, secondo i bookmaker, ad accedere alla finalissima di X Factor 2022?

Cosa dicono i bookmaker sui finalisti di X Factor 2022?

Dopo le eliminazioni di Dadà, Matteo Orsi e Lucrezia Fioritti, nel quinto Live hanno lasciato il programma anche i Disco Club Paradiso e Joėlle. I bookmaker intanto, in attesa della semifinale, sembrano aver già inquadrato i possibili finalisti di X Factor 2022. Di seguito proponiamo i dati Snai sui cinque concorrenti arrivati in semifinale. I Santi Francesi, della squadra di Rkomi, sembrano i favoriti: la loro vittoria è data a 1.55.

Segue Beatrice Quinta – squadra di Dargen D’Amico – a 3.50. Linda, del roster di Fedez, è data a 5.50 mentre gli Omini a 13.00. Ultimi i Tropea, del roster di Ambra Angiolini – dati a 25.00. Secondo queste quote potrebbe essere il gruppo di Ambra a dover lasciare la gara a un passo dalla finale. Anche per quanto riguarda il giudice vincente Rkomi è dato 1.50: il cantante eguaglierà il successo di Fedez alla sua prima esperienza come giudice a X Factor?

