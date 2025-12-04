Finalisti X Factor 2025: Delia, eroCaddeo, PierC e rob, il percorso tra critiche e standing ovation prima della finale di Napoli.

Chi sono i finalisti di questa edizione di X Factor 2025? Giovedì 4 novembre si terrà la finale in prima serata, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli. Saranno quattro gli artisti che si contenderanno il titolo di vincitore: eroCaddeo, nella squadra di Achille Lauro, Delia di Jake La Furia, Rob di Paola Iezzi e PierC della squadra di Francesco Gabbani. Conosciamoli meglio partendo proprio da quest’ultimo: ecco cosa non sapevamo di loro!

Finalisti X Factor 2025, Pierc e eroCaddeo

PierC, nome d’arte di Piercesare Fagioli, ha 24 anni e viene da Casale Monferrato. Oggi vive a Milano e dopo essersi diplomato al Conservatorio di Torino è diventato presto un attore di musical con un bel curriculum a teatro e come cantante solista. Nello show di Sky Uno è stato seguito da Francesco Gabbani con il quale ha instaurato un rapporto molto speciale. A tutti è entrato nel cuore per le sue cover, da “Cinque giorni” di Michele Zarrillo fino a “Chandelier” di Sia. Il suo inedito? Una dedica al sè bambino: “Neve Sporca”.

Passiamo ora a conoscere eroCaddeo, il 27 enne cagliaritano che nella vita di tutti i giorni fa il commesso. Il suo vero nome è Damiano Caddeo, e ha sconvolto il pubblico con le sue cover di Brunori Sas, di Lucio Battisti e con “La cura” di Franco Battiato. Ha poi commosso tutti con “Ancora” di Edoardo De Crescenzo e con i Coldplay. eroCaddeo è ad oggi uno dei vincitori più probabili, soprattutto dopo il suo inedito intitolato “Punto”.

Finalisti X Factor 2025, Delia e rob

Andiamo ora a conoscere un’altra dei finalisti X Factor 2025, Delia Buglisi, in arte solo Delia. La sua anima siciliana si sente tutta! Originaria di Catania ha 25 anni e utilizza il suo dialetto come punto di forza di ogni canzone. Laureata al Conservatorio di Catania, ha fatto breccia nel cuore del pubblico per la sua scrittura istintiva e di getto, conquistando i giudici con “La canzone dei vecchi amanti” di Franco Battiato, la “Carmen” di Bizet, “Sei bellissima” di Loredana Bertè e “La Llorona” di Chavela Vargas. Il suo inedito non poteva che chiamarsi “Sicilia Bedda“.

In ultimo, ma non per importanza, è il momento di conoscere rob, studentessa anche lei catanese di soli 20 anni. Vincitrice del Tour Music Fest, è volata anche a Boston presso la Berklee per frequentare un importante workshop di Songwriting. Allieva di Paola Iezzi, è entrata nel cuore di tutti con canzoni dal carattere pop, quali “Driver License” di Olivia Rodrigo, “You Oughta Know” di Alanis Morissette e l’intramontabile “Bring Me to Life” degli Evanescence. La ragazza ha poi presentato il suo inedito, intitolato “Cento ragazze”.

Vincitore X Factor 2025: il favorito

A questo punto viene da domandarsi chi è il possibile vincitore di X Factor 2025, contando che tutti e quattro gli artisti sono incredibilmente talentuosi e pronti ad una carriera di successo. Al momento, però, il pubblico parla chiaro: la favorita assoluta è Delia, che in questo percorso ha incarnato la perfetta concorrente del talent portando con sè tanto della sua terra. Infatti, la ragazza è stata particolarmente apprezzata per aver unito tradizione e competenza, un connubio che in un talent musicale fa tutta la differenza.