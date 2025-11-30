Verso la proclamazione dei finalisti dello Zecchino d'oro 2025: chi sono? Ecco i baby concorrenti in lizza per la finale

Ultimo riascolto prima di scopre i nomi dei finalisti dello Zecchino d’oro 2025

C’è grande curiosità di scoprire i nomi dei finalisti dello Zecchino d’oro 2025. I finalisti ufficiali non sono ancora stati comunicati, dato che manca ancora un ultimo tassello, ovvero il “riascolto” di tutti i concorrenti e protagonisti in gara. Difficile quindi azzardare dei pronostici, anche considerando che la competizione mette a confronto talenti ancora molto acerbi dal punto di vista musicale. Ciò che non manca, come da sessantotto edizioni a questa parte, è la dolcezza dei piccoli interpreti, che quest’anno sono venti, mentre le canzoni in gara sono quattordici.

E allora in attesa della proclamazione dei finalisti, ricordiamo i concorrenti in dello Zecchino d’oro 2025: Ana Estela e Gioele con la canzone “Boomer boom boom”, Zoe con la canzone “Il bacio nel taschino”, Lara con “Tu puoi essere” e Alyssa con il brano “Uffa le tabelline”. Insomma la lista è lunga e continua con altri piccoli interpreti.

Zecchino d’oro 2025, verso la proclamazione dei finalisti

Abbiamo anche la piccola Emma con “Ci pensa il vento”, Mario con “Il lupo Duccio”, Mattia con “Viva le api”, Gioele con “Portafortuna”, Ambra con il brano “Disco”, Gaia con “Raffa la giraffa”, Gionsi, Nicolò e Victoria con il brano “Perché perché perché” e, ancora, la coppia formata da Beppe e Sofia con “Toc Toc”, quindi Joy e Diletta che cantano “Le galline fanno surf” e Anna e Atena con “Canta la conta”.

Appuntamento con la proclamazione dei finalisti fissato a partire dalle dalle 17.20 di oggi, domenica 30 novembre, fino alle 20.00, condotta dal Direttore Artistico Carlo Conti. Tra gli ospiti anche Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Vincenzo Schettini, oltre ai conduttori delle semifinali