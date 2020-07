Finalmente la felicità/ Video, su Canale 5 il film con Leonardo Pieraccioni

Finalmente la felicità va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, lunedì 20 luglio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film italiano realizzato nel 2011 da diverse case cinematografiche tra cui Medusa Film e Sky cinema con la regia di Leonardo Pieraccioni il quale si è occupato anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Giovanni Veronesi e Domenico Costanzo. Nel cast di questa divertente pellicola sono presenti oltre allo stesso Leonardo Pieraccioni anche Ariadna Romero, Rocco Papaleo, Andrea Buscemi, Maria De Filippi, Shel Shapiro e Thyago Alves.

Finalmente la felicità, la trama del film

Ecco la trama di Finalmente la felicità. Benedetto è un musicista di mezza età che vive nella città di Lucca. La sua vita tranquilla viene all’improvviso agitata da una clamorosa chiamata. Un giorno si ritrova davanti casa il postino della famosa trasmissione di Canale 5, C’è posta per te condotta da Maria De Filippi. Emozionato e soprattutto incuriosito per scoprire chi abbia avuto questo pensiero nei suoi confronti, si ritrova nello studio della fortunata trasmissione per ricevere una notizia assolutamente incredibile. In particolare si ritrova davanti una donna di origini brasiliane che asserisce di essere sua sorella. Lei si chiama Luna ed è stata adottata a distanza da sua madre qualche anno prima che morisse. Oggi Luna è una splendida donna che lavora nel mondo della moda. Lei è presente in Italia ormai da qualche settimana ed ha deciso di conoscere quel fratello adottivo che lei non ha mai avuto l’opportunità di vedere di persona.

Da questo momento in poi inizia un bellissimo rapporto tra i due fratelli, tant’è che lo stesso Benedetto aiuterà tantissimo la donna nel riuscire finalmente a mettere da parte una relazione piuttosto complicata con un modello brasiliano di nome Iesus. Tuttavia, non sarà soltanto un rapporto di fratellanza ad unire i due, bensì c’è amore, con Benedetto che perderà completamente la testa per lei. L’amore viene corrisposto e i due decidono di sposarsi e mettere su una splendida famiglia. Insomma , dopo tante delusioni che ha dovuto patire nel corso della propria vita soprattutto per quanto riguarda l’ambito professionale, anche per lui sembra essere arrivato il momento di poter godere di quella felicità tanto desiderata. Inoltre, decide di mettere in essere quello che è un suo vecchio progetto ossia quello di costruire un laboratorio di musica dove tutti i bambini potessero provare una prima esperienza con qualsiasi tipologia di strumento. Per realizzare questo progetto, potrà godere anche del supporto di un vecchio amico diventato direttore d’orchestra grazie ad un brano scritto dallo stesso benedetto e che lui aveva rubato.

Video, il trailer di Finalmente la felicità





