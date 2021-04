Finalmente sposi/ Su Rai 2 il film di Lello Arena con gli Arteteca

Finalmente sposi vain onda dalle ore 21.20 di oggi, 26 aprile, su Rai 2. Il film vede come protagonisti Monica Lima ed Enzo Iuppariello, fortunata coppia di cabaret che da anni calcano il palcoscenico televisivo grazie soprattutto alle gag create sotto le spoglie degli Arteteca. I due comici partenopei, infatti, hanno trovato il loro successo grazie allo spettacolo che ha come comici solo quelli appartenenti al mondo partenopeo, ossia Made in Sud. Il regista, Lello Arena, è da sempre stato un grande amico di Massimo Troisi, con il quale creò un fortunato sodalizio artistico che vide come protagonista anche Enzo Decaro; tutti insieme, infatti, diedero vita a La Smorfia.

Finalmente sposi, la trama

Soffermiamoci sulla trama di Finalmente sposi. Una volta riusciti a contrarre il matrimonio, Enzo e Monica proseguono le loro vite con alcune difficoltà. Lei, infatti, lavora in un salone di parrucchieri ed è specializzata negli Shatush, mentre lui si occupa di allenare la squadra di calcetto.

Inizialmente la vita dei due sposini sembra proseguire per il verso giusto: i due, infatti, sono profondamente innamorati, e cercano in tutti i modi di trovare un pretesto per continuare ad andare avanti nonostante le tante difficoltà. Tuttavia, a causa di una serie di problematiche di tipo economico, si ritrovano ben presto sommersi dai debiti ed impossibilitati a vivere in maniera dignitosa e senza problemi di sorta.

A malincuore, quindi, sono tenuti ad abbandonare la propria città e le proprie abitudini per spostarsi verso la Germania, dove non senza incontrare molteplici difficoltà cercheranno di dare una svolta alle loro vite, specialmente dopo aver perso il posto di lavoro, ritrovandosi quindi senza la possibilità di costruire la vita che tanto sognano. Grazie ad una serie di gag esilaranti, i due riusciranno con ironia e con un pizzico di fortuna a trovare il modo migliore per riprendersi e per affrontare con maggior consapevolezza i propri problemi.

Video, il trailer del film “Finalmente sposi”





