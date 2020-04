Finalmente sposi/ Video, su Rai 2 il film con Enzo Iuppariello e Monica Lima

Pubblicità

Finalmente sposi va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, martedì 28 aprile, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di un film che è stato prodotto è realizzato in Italia da alcune case cinematografiche tra cui Minerva Pictures mentre la distribuzione ai botteghini è stata curata dalla Key Films. La regia della pellicola è stata affidata a Lello Arena il quale ha sviluppato anche il soggetto in collaborazione con Sergio Colabona mentre per quanto riguarda la sceneggiatura è frutto del Lavoro congiunto di Ciro Ceruti e Nando Mormone. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Valerio Jovine, il montaggio è stato eseguito da Davide Franco mentre i costumi indossati dagli attori sulla scena cinematografica sono stati ideati e realizzati da Anna Zuccarini. Nel cast sono presenti Enzo Iuppariello, Monica Lima, Sergio Friscia, Ciro Ceruti, Paolo Caiazzo, Nunzia Schiano e Paco de Rosa.

Finalmente sposi, la trama del film

Ecco la trama di Finalmente sposi. Enzo e Monica sono due giovani napoletani che dopo aver avuto una certa fama anche a livello nazionale dopo aver partecipato ad una famoso reality, si ritrovano a fare i conti con quella che è la vita reale e con tutte le problematiche di cui essa composta. Entrambi lavorano all’interno di un centro commerciale e naturalmente riescono a portare a casa uno stipendio di tutto rispetto, ma che certamente non permette di fare voli pindarici. Monica è da sempre ossessionata dall’idea di voler organizzare un matrimonio che possa essere ricordato in quanto estremamente curato in tutti gli aspetti. Enzo non è proprio convinto dell’idea di sposarsi anche perché le sue principali attenzioni sono rivolte al suo ruolo di allenatore delle giovanili.

Il ragazzo viene così quasi costretto ad accettare la proposta di matrimonio ritrovandosi in una situazione non semplicissima anche perché il matrimonio perfetto che Monica ha sempre desiderato e sognato fin da quando era una tenera bambina comporta delle spese non proprio limitate. Enzo, dopo aver valutato con attenzione tutti i costi necessari ad esempio per l’acquisto dell’abito della sposa, per il banchetto nuziale, per il viaggio di nozze e di tutte le altre esigenze, si rende conto di come sia necessario richiedere un importante finanziamento che dovranno ripagare entro i 5 anni.

Tutto diventa ancora più complicato quando a pochi giorni dalle nozze arrivo una terribile notizie dal punto di vista lavorativo in quanto la direzione del centro commerciale fa presente a tutti i propri dipendenti che a breve per motivi di natura finanziaria si dovrà procedere con la chiusura della struttura. Monica non vuole assolutamente saperne di rimandare il tutto o quantomeno di minimizzare i costi, per cui al termine della cerimonia che effettivamente si dimostra fastosa i due novelli sposi invece di partire per il viaggio di nozze programmato in Florida, decideranno di prendere un autobus che li porta direttamente in Germania dove un caro amico ha trovato per loro le occupazioni che potrebbero finalmente rilanciare la loro vita visto che nella amata terra non vengono date loro le stesse possibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA