FINANZA DIGITALE / Accordo strategico fra Apsp e Federmanager

Federmanager – Associazione di riferimento per i manager italiani – e l’Associazione Prestatori Servizi di Pagamento, A.P.S.P. – che annovera tra suoimembri i principali player nazionali ed internazionali del settore dell’innovazione, degli incassie dei pagamenti, hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione sui comuni temi diinteresse e in particolare per la realizzazione di attività di studio, ricerca e divulgazione nelsettore del sistema dei pagamenti, dell’assistenza e dell’informazione ai cittadini. L’accordo, firmato da Stefano Cuzzilla e Maurizio Pimpinella, rispettivamente PresidentiFedermanager e di A.P.S.P., ha durata biennale e prevede le seguenti attività:

• svolgimento di programmi di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale aventi adoggetto i temi dell’impresa, dell’etica, dei pagamenti, dell’energia, dell’innovazione, deinuovi operatori e delle nuove tecnologie operanti nel mondo del fintech, dei manager edel loro ruolo per la crescita del sistema Paese

• organizzazione di seminari e incontri di studio da realizzare anche nel territorionazionale aventi ad oggetto il mondo dell’impresa, l’etica, il fintech, la blockchain el’intelligenza artificiale e gli scenari economico-finanziari• pianificazione di seminari e incontri di studio sul territorio nazionale

• realizzazione e presentazione di una survey che scatti una fotografia del nuovoecosistema finanziario, economico e sociale italiano alla luce dei mutamenti in atto,soprattutto alla luce dell’emersione delle nuove tecnologie abilitanti come blockchain,IOT e intelligenza artificiale

• promozione dell’informazione sul ruolo dell’imprese, degli investimenti edell’innovazione presso scuole e sul territorio, avvalendosi anche di pubblicazioni.

“Serve un’alleanza tra manager e impresa. Le PMI hanno difficoltà a competere e i managerstanno aggiornando le loro competenze per sostenerne il cambiamento. Questi elementi sonola spina dorsale del paese, l’industria in senso largo è il motore della crescita e il lavoroinsieme tra imprese e manager è una delle soluzioni: la scarsa presenza di manager nelleaziende italiane è un freno alla modernizzazione dell’Italia. La partnersthip conun’associazione come l’APSP che annovera tra i suoi soci importanti aziende dello scenarionazionale ed internazionale, può innescare un circolo virtuoso fondamentale anche per lacrescita del nostro Paese” dichiara Stefano Cuzzilla – Presidente Federmanager.

“In un contesto economico e sociale in profondo mutamento, la collaborazione della più grande associazione europea nell’ambito dei pagamenti con la principale federazione italianache raccoglie importanti esponenti delle imprese rappresenta un cruciale punto di partenzaper la creazione di un hub di incontro tra imprese, professionisti e cittadini anche per fornireloro le informazioni e il sostegno di cui necessitano, soprattutto in un ambito centrale comequello dei pagamenti” – afferma il Presidente A.P.S.P. Maurizio Pimpinella (nella foto).



© RIPRODUZIONE RISERVATA