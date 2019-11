FINANZA E MEDIA/ Gedi, “vendetta” in casa De Benedetti grazie a Elkann

E adesso, povero Ingegnere? Dopo una vita passata a soffriggere nella rivalità odiante e impotente verso i fratelli Agnelli, gli arriva la beffa delle beffe: vedere i propri figli, sangue odiato del proprio sangue idolatrato, vendere all’erede dell’Avvocato la bandiera del suo (sotto)potere, Repubblica!

Chi semina vento, raccoglie tempesta, potrebbe ricordare a De Benedetti qualche vecchio saggio, ma dovrebbe essere più vecchio di lui (85) e ce n’è pochi. E poi, se fosse saggio, non parlerebbe con l’Ingegnere per non sprecare fiato.

Sdegnato contro il tempo che ha avuto l’ardire di passare anche per lui, l’ex capo del gruppo Cir – Concerie italiane riunite, oggi piuttosto malconcio – si è dimesso gradatamente da tutti gli incarichi nel giro di pochi anni per passarli ai figli con la segreta speranza di vederli soccombere sotto il peso delle responsabilità.

L’Ingegnere quindici giorni fa si era dichiarato pronto a comprare il gruppo Gedi a un prezzo inferiore a quello di Borsa per salvarlo, bontà sua: “I miei figli – aveva dichiarato – non accettano di riconoscere che non sono capaci di fare questo mestiere, non hanno la passione per fare gli editori e neanche la competenza”. “Rodolfo lo considera un business declinante. La grande ingenuità dei miei figli è continuare da tempo a cercare un compratore per il gruppo. Una ricerca inutile: in Italia un compratore non c’è”.

Come sempre nelle sue valutazioni politiche – come quando puntò su Veltroni contro D’Alema, o su Rutelli premier, portando gramo all’ottimo ex sindaco di Roma, o ancora su Renzi, coccolandolo nella magione romana di via Giulia in noiosissimi breakfast nei quali carpiva all’ex premier di Rignano succose quanto imprudenti indiscrezioni sulle imminenti riforme finanziarie (le banche popolari…) – ebbene: anche stavolta l’Ingegnere non ha capito niente.

Il compratore c’è, ed è appunto John Elkann, nipote di quell’Avvocato che De Benedetti ha sempre odiato cercando di imitarlo, diffamato sperando di somigliargli appena un po’. Elkann – intendiamoci – è proprio il contrario del cavaliere idealista che servirebbe oggi non solo al gruppo Gedi ma a quasi tutti i giornali cartacei del mondo. Elkann è un glaciale gestore di patrimoni, pensa solo a fare soldi e non crede in niente fino in fondo, crede solo in ciò che gli può rendere di più, e si è appena ficcato in tasca 5,5 miliardi vendendo il controllo del gruppo ai francesi di Psa; ma a 43 anni ha maturato ormai sufficiente uso di mondo per capire che l’informazione professionale – nonostante l’uragano marrone immesso nell’ecosistema dall’ordinaria follia del web di infimo ordine che dilaga – ancora conta. Ha per esempio comprato la quota di controllo dell’Economist, forse oggi l’unica istituzione giornalistica mondiale che riesca a guadagnare soldi producendo news, tanto sono considerate di qualità – ed è stato bravissimo (almeno finora) nel rispettarne l’indipendenza. Ha fatto una buona offerta per rilevare la maggioranza di Gedi dalla Cir, salendo dal suo attuale 6% fino a una quota di controllo. Non è ancora chiarissimo se quest’offerta sia per tutto il gruppo, solo per i quotidiani locali lasciando le radio alla Cir e la Repubblica ad una fondazione, o magari per i locali e Repubblica, lasciando ai figli dell’Ingegnere soltanto le radio. O perché no: rivendendo la sola Repubblica all’ultraottuagenario, per fargli fare un ultimo giro di giostra e sottoporre il quotidiano fondato e reso grande da Scalfari e Caracciolo nonostante l’Ingegnere all’estrema prova tortura.

Ma è improbabile che chiunque acquisti Gedi si privi della testata di maggior rilievo e importanza solo perché un malmostoso e vecchio signore ha blaterato negli ultimi anni che il futuro della grande informazione non potrà mai tornare nell’ambito dell’attività imprenditoriale profittevole e deve essere formalinizzato in una fondazione no-profit (tradotto: “se non posso più comandare io, che nessun altro comandi!”).

Del resto, di una cosa si può star tranquilli. Da quando nel 2008 è mancato Carlo Caracciolo – cofondatore di repubblica con Scalfari e cognato del nipote di chi sta per comprarla oggi: la vita è una ruota! – Repubblica non solo non ha più avuto un editore puro, non solo non ha più avuto un editore tout-court – uno che cioè volesse davvero farla crescere per i suoi valori – ma ha subìto strattoni di linea editoriale, ispirati dal malmostoso, che in qualunque altro caso avrebbero avuto l’effetto della xylella su un ulivo. Invece è ancora lì, in difficoltà ma salda nel secondo posto della classifica dei quotidiani italiani. Un giornale così non l’ammazza nessuno.



