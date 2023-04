FINANZA  E POLITICA/ Dov’è finita Mediobanca?

Sui media inondati da indiscrezioni e poi da notizie e commenti sulle nomine nei grandi gruppi a controllo statale ha trovato spazio una spigolatura, non di stretta cronaca: Renato Pagliaro e Alberto Nagel – rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di Mediobanca – detengono assieme lo 0,58% della banca di piazzetta Cuccia.

La quota è in sé poco significativa. La più importante, in Mediobanca, resta quella di Delfin (19,8%) che tuttavia non è più pilotata personalmente da Leonardo Del Vecchio, ma dai suoi eredi, in una successione ancora lontana dal perfezionamento. La partecipazione era già in stand-by strategico in quanto la Bce ha sempre impedito a Del Vecchio un’effettiva presa di controllo della banca. Nel grande azionariato spicca, ancora, la quota di Francesco Gaetano Caltagirone (5,4%): ma anche questo pacchetto è in folle, dopo il fallito “ribaltone” tentato dal finanziere romano nella governance delle Generali (dove Mediobanca rimane azionista di riferimento). Non manca, in piazzetta Cuccia, un simulacro residuo di “salotto buono”: un “patto di consultazione” forte del 10,9% , in cui di fatto l’unico socio veramente “nobile” (3,4%) è Mediolanum (essa pure orfana, ormai, del patron Ennio Doris).

È ormai lontano – anche se non dimenticato – il tempo in cui il patto di sindacato di Mediobanca (arbitrato personalmente dal fondatore Enrico Cuccia) ne deteneva la maggioranza assoluta, rigorosamente ripartita fra tre banche d’interesse nazionale controllate dall’Iri e le famiglie del grande capitalismo nazionale (Agnelli, De Benedetti, Pirelli, Orlando, Ligresti, ecc.). Allora il “centauro” Mediobanca (quasi una proprietà personale di Cuccia, ex giovane funzionario dell’Iri mussoliniana) era il fulcro di altre “battaglie delle nomine pubbliche”: quelle dei Presidenti e Amministratori delegati di Banca commerciale italiana, Credito italiano e Banco di Roma, filtri delicatissimi fra la la politica e la grande finanza “mista” nella Prima Repubblica.

Gli annali hanno registrato a metà anni ’80 lo sgarbo di Romano Prodi (Presidente Iri) a Cuccia, obbligato a sedere in Cda Mediobanca su un seggio reso disponibile dall’Avvocato Agnelli. Oppure: l’offensiva di Giulio Andreotti e Bettino Craxi che nel 1990 estromettono banchieri milanesi del calibro di Gerardo Braggiotti e Lucio Rondelli, senza però riuscire a sfondare il portone di via Filodrammatici. Anzi, quando a metà anni 90 Carlo Azeglio Ciampi e Mario Draghi avviano la grande privatizzazione del sistema bancario nazionale, il tentativo (prodiano) di fare delle tre “Bin” delle public company con azionisti diversi da quelli “del salotto buono” fallisce. Comit, Credit e BancaRoma si vedono definitivamente trasformate in controllanti-controllate di Mediobanca, ma al vecchio Presidente onorario e al suo delfino Vincenzo Maranghi non riesce di chiudere il cerchio, stringendo i bulloni di una “Superbin”.

Mediobanca, tuttavia, resiste – variamente protetta da Quirinale, Tesoro, Bankitalia – anche quando all’alba dell’euro due Opa ostili muovono su Comit e Bancaroma. In cambio Mediobanca appoggia l’Opa della “razza padana” su Telecom, fortemente voluta dal governo D’Alema. Ed è su questa scia che la banca attraversa la fase turbolenta seguita alla scomparsa di Cuccia. Maranghi non regge e viene espulso – ormai una ventina d’anni fa – , ma la cosiddetta “autonomia di Mediobanca” viene preservata: con il duo Pagliaro-Nagel, manager di estrazione interna, alla guida di un azionariato sempre meno “buono” e nutrito. Un nocciolo solo per breve tempo sostenuto dal “cavaliere bianco” francese Vincent Bolloré.

Da allora Mediobanca ha perso progressivamente pezzi e peso. Non controlla più Il Corriere della Sera (battuta in un gioco di Opa da Urbano Cairo supportato da Intesa Sanpaolo) ed è uscita da Tim, in cui oggi il socio “golden” è la Cassa depositi e prestiti, simboleggiando il sorpasso sull’ex banca d’affari germinata dall’Iri nel 1946. Piazzetta Cuccia ha perduto Fondiaria-Sai (fonte anche di grattacapi giudiziari), guadagnando un buon rapporto con Unipol, ma nulla di più. Resta la holding delle Generali, ma esse stesse in stallo declinante nel panorama finanziario nazionale e internazionale. Nel frattempo Mediobanca è stata tenuta fuori da tutte le partite di riassetto bancario che avrebbero potuto restituirle centralità sia come regista di grandi operazioni, sia come banca d’investimento, forte di una rete di raccolta com’erano un tempo le tre Bin. È stato il caso di Mps come della Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Dall’approdo a palazzo Chigi di Matteo Renzi (cioè da nove anni), Mediobanca è in un limbo-esilio: seduta sul suo residuo gioiello Generali. Non è più una stanza dei bottoni irrinunciabile – anche dall’estero – per i grandi affari in Italia. Non se ne parla neppure nei dintorni del Pnrr: anche se quest’ultimo è stato nei fatti redatto a palazzo Chigi da Francesco Giavazzi, da sempre vicino a Mediobanca. Gli storici dell’Istituto ricordano invece come all’epoca della nazionalizzazione dell’Enel – nel 1963, alla svolta politica del primo centrosinistra – Cuccia aveva immaginato di concentrare i ricchi indennizzi statali agli ex gestori privati in una grande fondo d’investimento (nei fatti poté gestire quelli della Edison per rilanciare la Montecatini).

Non è facile capire come evolverà la corrente marginalizzazione di Mediobanca: in parte legata alla crisi storica delle forze politiche laico-centriste e ai limiti di un potere tecnocratico pur importante nell’ultimo decennio (ma su dimensioni sempre più globali, estranei al “sovranismo” naturale dell’istituto). Per paradosso, l’unico leader politico ultimamente collegato con Mediobanca è stato Silvio Berlusconi: storicamente allergico a ogni salotto buono ambrosiano. Ma nemmeno Doris ha mai giudicato praticabile un avvicinamento fra Generali e Mediolanum. E finora il Cavaliere non ha mai delegato a nessuno lo sviluppo europeo di Mediaset: nella quale l’ex amico Bolloré è diventato uno scalatore ostile. Né può essere dimenticato che Mediaset venne quotata in Borsa da Imi, in coincidenza con la “discesa in campo” di Berlusconi nel 1994, vanamente contrastato dall’ostilità finanziaria di Cuccia.

Chissà se proprio la definizione del futuro del gruppo Fininvest non potrà essere un’occasione – vicina o meno – perché Mediobanca ritroverà quel pedigree che (complice il Covid) è stato quasi ignorato allo scadere dei 75 anni di vita, nell’agosto del 2021.

