FINANZA E POLITICA/ Il rischio per Conte dopo gli Stati generali

La bomba nucleare del coronavirus ha perlomeno messo in luce un aspetto da troppo tempo relegato in ultimo piano, così lontano che nessuno più ci faceva più caso e forse per qualcuno addirittura inesistente: le cose che si dicono si devono anche fare.

È vero che le nostre nonne ci ammonivano, ancora bambini, che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Ma per metterci in guardia sulla necessità di attraversarlo quel mare e dunque invitandoci a essere coerenti, convinti e attrezzati a compiere l’opera. Col tempo il mare si è fatto oceano. E tra le cose dette e quelle fatte la distanza si è allargata così tanto che quasi più nessuno si è preoccupato di colmarla. Con l’aggravante che è cresciuta a dismisura la voluttà del dire e si è completamente annientata l’attitudine del fare. Fino a giungere al limite estremo in cui il dire si sostituisce definitivamente al fare, tanto che non c’è più bisogno di realizzare alcunché: chi dice non ha alcuna idea di come fare (a questo punto non ne ha bisogno) e chi ascolta tutto si aspetta tranne i fatti.

La realtà si fa virtuale. E in un ambiente del genere è perfettamente logico che uno valga uno. Se tutto lo sforzo consiste nell’indicare obiettivi tanto suggestivi quanto irraggiungibili, tanto vale spararla grossa e promettere di abolire la povertà e rendere tutti più felici.

In un mondo in cui svetta tra tutte l’arte di arrangiarsi, con una buona fetta del debito pubblico che va a coprire le più disparate forme di welfare – una per ciascun individuo che si costruisce la sua come meglio crede e riesce -, tutto è possibile e tutto è perdonato.

Ma se il contesto cambia cambiano pure le condizioni e le prospettive. Il morbo assassino, mettendoci di fronte alle nostre incapacità e fragilità, ci ha fatto capire che non bastano le parole a contrastare una vera emergenza e occorre invece fare ricorso a serietà e competenza.

Fine dei giochi. Il pubblico si è fatto più esigente. Cresce la domanda di buon governo e l’offerta politica non può fare altro che adeguarsi se non vuole perdere aderenza sul mercato delle preferenze e ritrovarsi all’improvviso senza più clienti da servire (o di cui servirsi). Cade l’alibi dell’Europa brutta e cattiva, origine di tutti i nostri mali, nonostante l’impegno che l’Unione mette nel suscitare diffidenza. Bruxelles, Berlino e Parigi corrono ai ripari con una proposta forte e condivisibile di contrasto al male e rilancio dell’economia.

Gli Stati generali convocati dal Premier per prendere tempo e misure rispetto al nuovo quadro di opportunità devono necessariamente produrre idee e azioni compatibili con la gravità del momento superando l’impaccio verboso del vorrei ma non posso.

Indietro non si torna. Ora l’opinione pubblica è sufficientemente avvertita. Ha seguito con trepidazione conferenze stampa e decisioni sottostanti. E, soprattutto, ha cominciato a valutarne credibilità ed efficacia sulla propria pelle di imprese, famiglie e cittadini.

I partner commerciali e le istituzioni internazionali ci tengono d’occhio, i corpi intermedi dello Stato incalzano il potere esecutivo, fallimenti diffusi e disoccupazione di massa si stagliano all’orizzonte dell’autunno. Le pezze a colori si mostrano per quello che sono.



