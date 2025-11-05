Finanza, Freni (MEF): "Servono regole nuove", e riforma del TUF si muove in questa direzione. Savona (Consob) invece teme guerra tra dollaro e criptovalute

FRENI TRA RIFORMA TUF E NUOVE SFIDE

La riforma del Testo Unico della Finanza (TUF) creerà un contesto più competitivo e moderno per il mercato finanziario italiano, ma serviranno anche incentivi fiscali, un numero maggiore di investitori e una cultura finanziaria più solida per far davvero crescere il settore. È quanto emerso nell’ultima edizione di Milano Capitali, l’evento organizzato da Class Editori, al quale hanno partecipato il sottosegretario all’Economia Federico Freni — uno dei principali promotori della riforma del TUF — e il presidente della Consob Paolo Savona.

Il primo ha dichiarato che le attuali regole dei mercati finanziari devono diventare più flessibili e globali per adattarsi ai rapidi cambiamenti del settore, come quelli introdotti dalle criptovalute e dall’intelligenza artificiale: bisogna “cavalcare il cambiamento”. I mercati finanziari stanno mutando velocemente e, di conseguenza, servono regole più agili e adatte alla competizione globale.

Per Freni non ha più senso parlare di “dove” si muovono i capitali: ciò che conta è che restino in Italia. Un approccio che si allinea con la missione di modernizzare il sistema finanziario nazionale, al centro della riforma, il cui documento è attualmente in fase di revisione per introdurre modifiche volte ad aggiornare il quadro normativo dopo decenni.

Riguardo all’iter, Guido Centemero, che guida i deputati della Lega, ha affermato che l’approvazione è vicina: manca solo la regolamentazione del dlt (i registri condivisi). La riforma è stata promossa da Andrea Vismara, CEO di Equita, secondo il quale essa pone le basi per la semplificazione, sebbene il quadro normativo resti migliorabile.

Freni, come riportato da Milano Finanza, si è soffermato sulle stablecoin e sull’euro digitale, chiarendo di non vedere alcun conflitto: sono strumenti diversi e possono coesistere nel rispetto delle regole europee. Discorso diverso, invece, per le criptovalute “pure”, che sollevano maggiori dubbi e richiedono una governance internazionale robusta per evitarne un uso speculativo e rischioso.

ALL’ORIZZONTE UNA GUERRA DI VALUTE?

Più cupa la visione di Paolo Savona, secondo cui l’Europa si trova davanti a un bivio. Nel suo intervento ha evidenziato che viviamo una fase di relativa calma dei mercati, ma con grandi questioni aperte — guerre, dazi, frammentazione tra Stati.

C’è però una nuova sfida economica: oltre al dollaro, stanno emergendo nuovi strumenti monetari digitali che rischiano di creare un “duopolio” o una spaccatura nel sistema valutario internazionale. Nate come alternative alle valute tradizionali, in un contesto di crisi e sfiducia verso le istituzioni finanziarie, le criptovalute sono state parzialmente legittimate negli Stati Uniti come riserve del debito pubblico, introducendo un precedente giuridico rilevante.

Savona teme tuttavia i rischi di un “duopolio monetario” tra dollaro e cripto, poiché le nuove monete digitali potrebbero mettere in discussione i risparmi dei cittadini e i pilastri delle economie nazionali. Secondo il presidente della Consob, la stabilità delle stablecoin deriva dagli strumenti finanziari che le supportano, ma il vero pericolo proviene dall’esterno, cioè da chi controlla queste infrastrutture.

La soluzione proposta è un euro elettronico unico, protetto da strumenti di sicurezza che garantiscano stabilità e fiducia. Bisognerebbe creare un mezzo di pagamento digitale europeo forte e competitivo, capace di rispondere sia al dollaro sia ai nuovi sistemi decentralizzati. Per Savona è ormai tardi per regolamentare a livello globale le cripto: l’Europa deve ora assumere un ruolo attivo per difendere i propri interessi monetari.