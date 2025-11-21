Le indiscrezioni sul piano di pace Usa per l'Ucraina non hanno convinto l'Ue, ma hanno portato a un calo importante del prezzo del petrolio

Il piano di pace tra Russia e Stati Uniti per l’Ucraina che viene discusso in questi giorni non ha convinto l’Europa. Ieri l’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas ha chiesto che l’Europa sia coinvolta nel processo e ha criticato la mancanza di concessioni da parte della Russia.

I commenti sono arrivati dopo le indiscrezioni sul contenuto del piano uscite sui media mercoledì pomeriggio. Nelle stesse ore in cui i giornali davano la notizia sui mercati crollava il prezzo del petrolio. La fine della guerra, secondo gli investitori, avrebbe rimesso sul mercato tutta l’offerta di uno dei principali produttori di idrocarburi al mondo. I mercati energetici europei sarebbero stati quelli più impattati da un calo dei prezzi.

Occorre fare una premessa. Dal punto di osservazione europeo c’è una crisi energetica che dura dalla primavera del 2021 e che ha lasciato diversi Paesi europei, tra cui l’Italia, con prezzi dell’elettricità tra le due e le tre volte superiori rispetto al 2019. L’Italia nel 2024 ha registrato un calo della produzione industriale che non si vedeva dal 2008 con il fallimento di Lehman Brothers. In Europa ci sono alcune eccezioni tra cui spicca la Spagna.

Il Paese iberico sarà per il secondo anno di fila l’economia sviluppata con il più alto tasso di crescita; il suo mix di nucleare e rinnovabili, con un territorio particolarmente favorevole, ha alimentato un boom economico trainato dai bassi prezzi dell’elettricità. Sui prezzi dell’energia non si gioca “solamente” il potere d’acquisto delle famiglie, ma la crisi o il successo dell’economia e dell’industria.

Il punto di vista europeo sulla crisi energetica non è però comune al resto delle economie. I prezzi del petrolio sono ai minimi degli ultimi cinque anni e non troppo distanti, Covid escluso, da quelli degli ultimi undici anni. I prezzi del gas americani fino a qualche settimana fa erano sostanzialmente in linea con la media degli ultimi decenni. C’è una crisi energetica in Europa nonostante i mercati energetici globali siano sotto controllo. L’Europa, che non ha risorse naturali, dovrebbe essere la prima a volere la pace perché non ha reti di sicurezza. In caso di crisi energetica globale quella europea sarebbe difficile da immaginare.

Mercoledì mattina, qualche ora prima dei rumour sul piano di pace, il Financial Times ha pubblicato in seconda pagina un reportage sui tempi che occorrono ai mezzi Nato per spostarsi dal porto di Rotterdam a Kiev. Il principale quotidiano finanziario europeo invece di “fare i conti” sui mercati li fa sui tempi del trasporto truppe all’interno del continente europeo lanciando un allarme sulla burocrazia e la mancanza di preparazione dell’Europa. Si discute di possibilità che fino a qualche anno fa sarebbero state impensabili.

Nel frattempo è inevitabile chiedersi chi mai dovrebbe usare i mezzi e le armi quando finalmente potranno arrivare dal porto di Rotterdam al fronte senza intoppi logistici.

