La notizia, nei giorni scorsi, non è stata che Elizabeth Warren, senatrice dem americana, abbia bocciato come “la più stupida della storia” la guerra dei dazi lanciata dal presidente Donald Trump. E non è stato certamente il suo insulto – e neppure il borbottìo dell’ex presidente Barack Obama – a spingere Donald Trump a sospendere per 90 giorni il bombardamento di dazi verso l’Europa. Quello che ha invece colpito – poche ora prima dell’annuncio della Casa Bianca – è stato che Warren è stata ospitata dal Financial Times, il quotidiano dei mercati finanziari, per di più basato a Londra e non negli States.

Il “giornalone” della City non era esattamente la tribuna elettiva attesa per la pasionaria dell’ala radicale dei dem d’Oltre Atlantico. La senatrice del Massachusetts (lo Stato dei Kennedy) è regolarmente al via ogni quattro anni alle primarie dem per le presidenziali, ma senza reali chance di candidatura. Oltre a lucidare il suo brand personale, la veterana è invece sempre in prima fila nel mantenere viva la sinistra sociale del suo partito: assai meno determinante di un tempo (sia Bill Clinton che Barack Obama che infine Joe Biden hanno conquistato la Casa Bianca partendo dal centro e mai lasciandolo di molto).

Warren fa il paio con il “socialista” Bernie Sanders nell’animare la vecchia guardia, mentre le nuove leve stanno cercando spazi nelle rovine della sconfitta 2024: in scia al volto già noto di Alexandra Ocasio-Cortez, deputata radicale di New York.

Di Warren si ricorda la grande crociata contro i grandi banchieri di Wall Street dopo il crack Lehman. È stata lei a negoziare fino all’ultimo con i repubblicani il maxi-piano Tarp (750 miliardi di dollari) per salvare le banche semi-affondate dai derivati illiquidi. Ha ottenuto all’epoca un successo di bandiera: la “Volcker rule”, la normativa che avrebbe dovuto imbrigliare Wall Street sotto dettatura dell’ex presidente della Fed. Ma la riforma è rimasta in gran parte sulla carta e negli otto anni di presidenza “leggera” di Obama (molto sostenuto nel 2008 da Wall Street) la grande finanza è tornata a macinare maxi-utili, grazie a tassi tenuti a zero per salvarle.

È di venerdì la notizia che la più grande banca Usa – JPMorganChase – ha realizzato più di 14 miliardi di utili netti trimestrali, battendo ogni attesa. Eppure il suo Ceo Jamie Dimon (che vedrà aumentare ancora i suoi compensi annui a sette zeri) è sui media in queste ore come una sorta di “eroe democratico” per aver pronunciato l’ultimo warning a Trump sui rischi dell’avvitamento dei mercati. Quel che è certo è che le mosse della Casa Bianca minacciavano frontalmente gli interessi finanziari di JPMorgan, di Dimon, dei suoi azionisti e dei clienti (miliardari) della banca e dei fondi azionisti.

È anche contro Dimon – sopravvissuto al rialzo nel 2008 – che Warren non ha mai cessato di opporre le ragioni di “Main Street”: che però sono quelle che hanno spinto alla rielezione Trump, sulla scia di un’ondata di sfiducia epocale verso i dem. Ora l’esordio di Trump ha messo a ferro e fuoco i mercati e questi ultimi si sono difesi, con ogni mezzo.

È stato così che il “giornalone” dei gestori trilionari ha fatto da megafono alla pasionaria americana. Sarà ora interessante osservare se si è trattato di un episodio – dettato dalla grande paura che il politico americano Trump avesse davvero la meglio sulla finanza apolide – oppure se nel violento ridislocamento di poteri in corso potrà maturare un’inedita alleanza strategica fra grande capitalismo finanziario e sinistra euramericana: il “fronte democratico” che si opporrebbe su scala globale all’avanzata di ogni trumpismo.

Magari con i soldi dei miliardari tecnologici della Tel Aviv Valley, a due passi da Gaza; o dei dittatori africani oppure di poco distinguibili oligarchi russi e ucraini.

