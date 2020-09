FINANZA/ Quei crediti neo-coloniali della Cina ai Paesi poveri dell’Africa

Il rinnovato appello di Papa Francesco perché i debiti dei paesi più poveri vengano cancellati dai grandi paesi creditori è stato lanciato in coincidenza con un passaggio cruciale per la finanza geopolitica: la rinegoziazione in corso di enormi debiti accumulati da una ventina di paesi africani verso la Cina.

Il ministero degli Esteri di Pechino ha confermato pochi giorni fa al Financial Times che “il lavoro procede bene”. La Cina si sta muovendo nell’arco della cosiddetta Debt Service Suspension Initiative, definita lo scorso aprile dal G-20 nell’ambito del contrasto alle ricadute economiche della pandemia. In concreto il protocollo Dssi prevede il congelamento delle scadenze (rate e interessi) dovute fino alla fine del 2020.

Il caso dell’Angola – alla stretta finale – è emblematico. Il debito estero di Luanda – secondo la World Bank – ammonta a 49 miliardi di dollari, il 45% dei quali in capo alla Cina. Quest’ultima ha concentrato sull’Angola un terzo dei crediti ufficialmente concessi ai paesi africani (l’assenza di dati certi sui flussi finanziari reali da Pechino al continente è lamentata da sempre sia dalle istituzioni internazionali che dalle agenzie di rating).

La Cina è stata l’inequivocabile Grande Fratello che nell’ultimo decennio ha trainato l’Angola fuori dalla lunga guerra civile seguita all’indipendenza dal colonialismo portoghese. A un regime di stampo marxista-cubano si è ora sostituita una formale democrazia presidenziale, progressivamente esposta al neo-colonialismo cinese, direttamente pilotato dalla burocrazia statale di Pechino.

Il Dragone è stato attratto principalmente dalle importanti riserve di petrolio e altre risorse energetiche del Paese africano (altrove nel continente la Cina ha puntato invece sul land grabbing – corresponsabile fra l’altro delle pressioni migratorie verso il Mediterraneo – e all’utilizzo di manodopera industriale a costo minimo, in condizioni di scarsissimo controllo dei protocolli ambientali di Parigi). Il petrolio (in crisi sui mercati anche prima del Covid) è non a caso il principale strumento di garanzia del debito estero di Luanda, mentre gli investimenti massicci di Pechino hanno mirato soprattutto all’infrastrutturazione funzionale all’import-export bilaterale (oltreché a trasformare la capitale angolana – hub istituzionale e di business – in un clone di Shanghai).

Gli impegni finanziari sul tavolo della rinegoziazione con Pechino ammontano – ufficialmente – a 2,6 miliardi di dollari: con un alleggerimento potenziale del 3% circa sul Pil 2020. Dall’esito dei colloqui dipende anche il rilascio di una tranche di 3,7 miliardi di crediti dal Fondo monetario internazionale, che lo scorso luglio ha rinviato la decisione. La cornice del deal è chiara ed è tutt’altro che “umanitaria”.

L’Fmi non si nasconde il rischio di andare nei fatti a finanziare il rimborso del debito angolano verso la Cina, nel corso di una crisi planetaria nata a Wuhan. Il risultato sarebbe quello che – a debito di Luanda invariato – la comunità internazionale si ritroverebbe addossata in chiave di solidarietà e cooperazione internazionale una parte del costo degli investimenti neo-coloniali cinesi in un Paese-chiave dell’Africa centrale.

E’ vero, d’altra parte, che qualunque concessione verrà fatta da Pechino, potrà essere facilmente “venduta” sul piano mediatico-diplomatico come “cancellazione del debito a un Paese povero”. Se tuttavia l’Angola fosse una società quotata in Borsa (ma per molti versi il parallelo regge) il gergo finanziario potrebbe parlare di debt/equity swap: della trasformazione di debito in capitale (in questo caso politico), cioè dei crediti in titoli azionari di proprietà. Con il consolidamento (“coloniale”) del controllo dell’investitore sulla società. Del paese “ricco” su quello “povero”.



