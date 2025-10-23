I finanziamenti alle imprese crescono ma non per tutti, ecco le discriminazioni tra i territori.

Dopo diversi anni di andamento negativo, finalmente nel 2025 i finanziamenti alle imprese sono tornati a crescere. Durante quest’anno il trend ha mostrato un buon +1,4%, un segnale che dimostra una crescita significativa, contrariamente ai tassi d’interesse delle banche che hanno segnato un brutto -3,92%.

A dare un’ipotesi più concreta è stata l’associazione CGIA, che ha evinto come il credito destinato alle aziende sia cresciuto di almeno 5 miliardi di euro e mezzo in un solo anno, totalizzando ben 647 miliardi concessi alle imprese interessate.

Finanziamenti alle imprese in crescita: l’inversione

L’indagine sui finanziamenti alle imprese è stata condotta dall’Associazione degli Artigiani e delle Piccole Imprese Mestre, constando delle “apparenti discriminazioni” tra le richieste provenienti dalle singole aziende.

Sembrerebbe quasi che la richiesta di prestito proveniente dalle aziende più piccole, con meno di 20 addetti al personale, sia bocciata a causa di una maggior complessità nella gestione finanziaria e amministrativa.

Ma una netta differenza si evince anche confrontando le realtà imprenditoriali nell’intera Penisola italiana (in alcuni territori come in Lombardia sono previsti pacchetti aggiuntivi per sostenere le attività del luogo).

Ad esempio in pole position individuiamo la Valle d’Aosta, seguita dal Lazio e dal Friuli Venezia Giulia con una variazione positiva.

Rank per % Valori per mln di euro e % 31/12/2024 31/07/2025 Var. ass. lug 2025 – dic 2024 Var. % lug 2025 / dic 2024 1 Valle d’Aosta 1.560 1.844 +285 +18,3 2 Lazio 64.616 66.713 +2.097 +3,2 3 Friuli-Venezia Giulia 12.931 13.349 +418 +3,2 4 Calabria 5.232 5.359 +127 +2,4 5 Sicilia 17.191 17.473 +282 +1,6 6 Abruzzo 9.023 9.167 +144 +1,6 7 Trentino-Alto Adige 25.354 25.735 +381 +1,5 8 Lombardia 190.640 192.681 +2.041 +1,1 9 Piemonte 46.553 46.958 +405 +0,9 10 Campania 28.943 29.143 +200 +0,7 11 Sardegna 7.784 7.830 +46 +0,6 12 Puglia 20.137 20.232 +95 +0,5 13 Emilia-Romagna 68.320 68.556 +236 +0,3 14 Toscana 42.032 41.965 -67 -0,2 15 Basilicata 2.580 2.571 -9 -0,3 16 Marche 14.263 14.180 -83 -0,6 17 Liguria 11.771 11.690 -81 -0,7 18 Veneto 62.557 61.689 -868 -1,4 19 Umbria 8.654 8.529 -125 -1,4 20 Molise 1.285 1.257 -28 -2,1 ITALIA 641.428 646.923 +5.496 +0,9 Nord Ovest 250.525 253.174 +2.650 +1,1 Nord Est 169.163 169.330 +166 +0,1 Centro 129.565 131.387 +1.821 +1,4 Mezzogiorno 92.175 93.032 +857 +0,9

Una contrazione che preoccupa

Tra le province italiane collocate tra gli ultimi posti, a preoccupare più di tutto è il Veneto. Il suo trend negativo purtroppo, è rimasto tale da 14 anni, dal lontano 2011.

Tra le cause principali sembrerebbero esserci le nascite degli istituti fiorenti quali: Banco Popolare, la Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e Antonveneta. Basti pensare che gli enti bancari hanno tolto “868 milioni di euro” in finanziamenti alle aziende.