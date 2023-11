Finanziamenti in Italia/ Nuove regole per limitare il “credito al consumo” (4 novembre 2023)

La richiesta di finanziamenti in Italia sembra aver preso sempre più piede. Con le nuove formule finanziarie poter accedere al credito sembra diventato estremamente semplice, quanto pericoloso. Ecco dunque, che nascono delle direttive europee che impongono dei limiti sostanziali.

Secondo l’Europa, i consumatori devono prendere atto che l’accesso al credito ha un costo, e a volte è talmente “salato” che potrebbe diventare – oltre che per nulla conveniente – anche pericoloso per via del sovraindebitamento.

Finanziamenti in Italia fuorvianti: le nuove regole di trasparenza

I finanziamenti concessi in Italia – ma anche in Europa – sembrerebbero essere al limite del “legale”. Oggigiorno, nascono delle nuove forme di finanziamento, che rendono semplice, bello e spesso “poco chiaro”, il modo e le condizioni per poter restituire ed estinguere il debito contratto.

Le formule a cui ci riferiamo sono: il buy now pay later (che rateizza il pagamento in 3 rate), oppure le cosiddette carte revolving (che permettono l’ottenimento dei prestiti da rimborsare a rate).

La nuova direttiva dell’Unione Europea, mira ad informare il consumatore finale sui costi reali che occorrono per estinguere il debito, facendo chiarezza sui tassi di interesse, sulle politiche di recesso ed estinzione anticipata, ma anche sui prelievi, penali e rischi in caso di ritardi e le norme che regolano la durata contrattuale.

Voci che nella maggior parte dei casi non vengono specificate con chiarezza, sfruttando la bontà del consumatore finale, che oltre a non essere opportunamente informato, non ha idea delle clausole – magari scritte in piccolo – contrattuali che potrebbero creare non pochi problemi.

Altre regole che vengono poste in essere sui finanziamenti in Italia ma in genere sull’accesso al credito in Europa, riguardano la “pubblicità ingannevole” e le pratiche per “valutare il merito creditizio”.

La pubblicità ingannevole, non deve favorire in nessun modo, la semplicità collettiva di ottenere dei prestiti, specificando chiaramente a quanto ammonta il rimborso e alle alte clausole di contratto.

La valutazione più attenta del merito creditizio invece, dev’essere finalizzata ad evitare il sovraindebitamento (che accade troppo spesso).











